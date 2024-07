El perdiguero de Burgos se reivindica: «Los políticos tienen que impulsarlo más»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Siete horas de concurso para valorar a los mejores ejemplares de perro perdiguero de Burgos de todo el país. Medio centenar de canes acompañados por sus criadores desfilan por el paseo del Empecinado. Se juzga la belleza, pero también se busca poner en valor las aptitudes de una raza autóctona que no goza del respaldo institucional que debiera. Esa es al menos la visión que impera en el Club Español de Amigos del Perro Perdiguero de Burgos, que no ceja en su empeño de visibilizar al «único perro de caza registrado en la Real Sociedad Canina de España».

La Monográfica 2024, que el año que viene cumplirá cuarenta ediciones a sus espaldas, demostró este sábado que el perdiguero de Burgos ofrece un «valor añadido». A José María Yagüe, vocal del club, le apena que las administraciones no hagan más por promocionar esta raza. «No se puede concebir un catálogo de turismo en el que no esté el perdiguero», señala no solo en alusión al Ayuntamiento o la Diputación, sino también a la propia Junta de Castilla y León. En su opinión, el poco apoyo que se presta «no es suficiente».

Pese a su reivindicación, Yagüe agradece la colaboración de la Diputación a través de diferentes vías. La más importante, formalizada a través de un convenio, pretende potenciar la cría y fomento de la raza mediante la cesión de perreras que los miembros del club gestionan realizando un «esfuerzo importante». Por otro lado, la Institución Provincial edita la revista del club y los 3.000 ejemplares de un cómic, especialmente dirigido al público infantil y juvenil, que se distribuye en exposiciones.

«Peleando mucho conseguimos aunar a la gente», reflexiona el también responsable de las publicaciones del Club Español de Amigos del Perro Perdiguero de Burgos mientras remarca que «los políticos tienen que impulsarlo». Por eso, no desaprovechó la ocasión de compartir sus inquietudes con la concejala de Cultura, Marta Alegría, durante la celebración de la Monográfica.

Alegría acudió en calidad de edil, pero sobre todo como espectadora. Según confiesa, ha asistido otros años porque le encanta la exposición y seguirá haciéndolo. En cuanto a las peticiones del club, tomó buena nota. Obviamente, cualquier iniciativa desde el ámbito municipal requiere un estudio previo y una serie de trámites. Aún así, se muestra partidaria de «promocionarlo a todos los niveles».

¿Cuál es la situación actual del perdiguero de Burgos? «Seguimos peleando por mantener la raza», replica Yagüe después de advertir que «no corren buenos tiempos para la caza». Se refiere, principalmente, a la Ley de Bienestar Animal y la aplicación de requisitos cada vez más exigentes; por ejemplo, en materia de transporte.

Pese a ello, «hay cabaña» y una firme intención por parte de los criadores de proteger una raza «muy peculiar y especial» que destaca, más allá de su morfología, por sus habilidades para «cazar a la vieja usanza». En la actualidad, se calcula que hay alrededor de 1.500 ejemplares tanto en España como en otros países. La mayoría, como es lógico, radicados en Burgos aunque también hay una presencia bastante elevada en Cataluña.

Desfile de campeones

La Monográfica 2024 celebrada en el paseo del Empecinado, con jurado especializado en la raza, premió a los mejores ejemplares de España en diferentes categorías. No en vano, el campeón absoluto de la jornada fue Rolo de Cogollos, del criador Óscar Vidueiros, tras alzarse con el Trofeo Manuel Izquierdo.

La concejala de Cultura, Marta Alegría, con el criador canino Óscar Vidueiros.TOMÁS ALONSO

Hubo expectación, como siempre, y camaradería entre los participantes porque, al fin y al cabo, reman todos en la misma dirección. En cualquier caso, Yagüe lamenta que el concurso no se desarrolle en espacios más céntricos, como antaño, y que este año desapareciese del programa de fiestas de San Pedro y San Pablo. Lo ideal, a su juicio, sería promover más esta cita para que todo el mundo la conozca.