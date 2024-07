El Mercado Norte provisional no abrirá el 15 de julio pese al empeño municipal

Varios camiones junto al Mercado Norte provisional para descargar género.S. L. C.

La cuenta atrás ha comenzado y el tiempo juega en contra del Ayuntamiento de Burgos de cara a inaugurar el Mercado Norte provisional, tal y como estaba previsto, el próximo lunes 15 de julio. Los concesionarios llevan meses advirtiendo sobre la inviabilidad de cumplir el plazo fijado y ahora mismo tienen más claro que nunca que es «imposible del todo». Mientras tanto, el edil de Comercio, Raúl Martínez, intentó salir al paso en rueda de prensa manteniendo la fecha. Con menos contundencia que en anteriores ocasiones porque, obviamente, «hay cosas que no van a llegar a tiempo».

Apenas se habló de este asunto durante la reunión que Martínez mantuvo este lunes por la tarde con los comerciantes. Pero a nadie se le escapa que insistir en la apertura el 15 de julio se asemeja a «hacer trampas al solitario». Tal y como señala uno de los concesionarios del Mercado Norte a este periódico, todavía quedan unos cuantos puestos pendientes de un informe favorable para el traslado y la técnica de Obras encargada de dar el visto bueno a los proyectos de reforma está «de vacaciones», por lo que hay varias notificaciones en el tintero. Aparte, «los frigoristas no han empezado» a trabajar.

«Hasta que no acabe el último, nadie va a empezar», asegura este comerciante a sabiendas de que, visto lo visto, «unos tardarán más y otros menos». En la misma línea, otro adjudicatario remarca que ni siquiera aquellos que tienen «parte de la obra hecha» llegarán a tiempo. Por no hablar de los que todavía no han podido adecuar sus puestos porque tienen asuntos burocráticos pendientes.

Antes de la reunión, Martínez expuso públicamente que «vamos a pelear por que se consiga». Y no dudó en apelar al «esfuerzo de todos» después de «plantearse una meta» que cada día parece menos factible. Tanto es así que, para no pillarse los dedos, dejó caer que «si no se consigue, habrá que ver la solución o determinación que tomamos».

Cierto es, tal y como indicó Martínez, que las obras «ya están en marcha». De hecho, algunos proveedores han empezado a dejar género en los puestos. Pese a ello, los comerciantes están plenamente convencidos de que el Mercado Norte de toda la vida tendrá que seguir en funcionamiento a partir del día 15. De lo contrario, supondría un considerable perjuicio económico ante la imposibilidad de atender a los clientes en el emplazamiento temporal.

Carga y descarga

Al margen de este asunto, la última reunión entre el edil de Comercio y los concesionarios sirvió para abordar, entre otras cosas, la ampliación de la zona de carga y descarga con una rampa de cemento o la instalación de un cerramiento en la acera. Asimismo, Martínez trasladó el compromiso de que la Policía Local vigilará el correcto y puntual estacionamiento de proveedores.

También se informó a los comerciantes de un inminente estudio para valorar la posibilidad de que la parada de autobús de plaza España, la más próxima a la entrada del mercado provisional, se convierta en zona de carga y descarga «en un horario determinado». En tal caso, se establecería un desvío de buses a paradas cercanas en dicha franja.

Más allá de esta serie de medidas para facilitar el trabajo diario de los proveedores, muchos concesionarios del Mercado Norte siguen sin ve con buenos ojos los criterios de uniformidad estética impuestos en el provisional. Sea como fuere, se trata de un asunto relativamente menor habida cuenta de la «incertidumbre» a la que llevan enfrentándose desde hace meses a costa de una apertura que todavía perciben lejana.