De la Rosa reclama a Ayala que asuma sus errores: "Tiene la mala costumbre de culpar a otros"

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, criticaba la reacción de la alcaldesa, Cristina Ayala, a dos recientes fiascos municipales, por considerar que "tiene la costumbre de culpar a otros de sus errores".

Se refería así a la caótica cabalgata y al incumplimiento del plazo dado para el cierre del Mercado Norte.

Lamentaba que en ambos casos la regidora ha responsabilizado a terceros del resultado de decisiones que competen al equipo de Gobierno.

En concreto, De la Rosa cuestionaba que la primera edil achacara a las peñas la excesiva duración del desfile festivo y arremetía contra las declaraciones de Ayala que atribuían a los comerciantes del Mercado Norte el retraso del cierre de las instalaciones, previsto inicialmente el 15 de julio. "No fueron ellos los que marcaron un plazo imposible. Y mira que lo avisamos. No pueden comprometer algo que no van a poder hacer", indicaba.

Al hilo, expresaba su convencimiento de que la puesta en marcha de las dependencias provisionales de la plaza de España no llegará al menos hasta septiembre. "Ojalá sea así, pero también tengo serias dudas. Me conformo con que contraten el derribo antes de que termine este año, para no perder la partida presupuestada", añadía.

Cabe recordar que Ayala afirmaba ayer que culminar la mudanza en la fecha fijada era "el deseo del equipo de Gobierno, pero lo cierto es que los comerciantes no han terminado las obras que tienen que hacer". Les pedía, de hecho, «su colaboración para que estén terminadas cuanto antes». No obstante, hace apenas un mes que comenzaron a emitirse los informes favorables a las obras de adaptación de los puestos en cuestión. Algunos concesionaros, de hecho, ni siquiera tienen el permiso municipal oportuno.