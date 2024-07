El Certamen Burgos&Nueva York programa 24 espectáculos internacionales en 16 ubicaciones

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Llega el mes de julio y un ejército de bailarines de diferentes puntos del mundo se instalan en Burgos. Cada verano desde hace 23 el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York vuelve fiel a su cita con Burgos y que se ha multiplicado hasta 16 municipios más con cinco convocatorias diferentes con la daza y el baile como hilo conductor. «Estamos contentos, el certamen sigue creciendo las aportaciones que recibimos van en aumento por esa visibilidad de Burgos como ciudad de la danza pero también por las competiciones y el alto volumen de premio que atraen a grandes coreógrafos emergentes», señaló el director del festival, Alberto Estébanez.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York ya es un diamante finamente pulido con seis aristas principales. Son los seis eventos que en torno a la danza permitirán mostrar 24 coreografías de artistas procedentes de todo el mundo (Italia, Portugal, México, Cuba, Israel, Rusia, España, Taiwán, Francia o Grecia) en 19 días de programación que van más allá de Burgos. Aunque la capital es la sede principal del festival, su movimiento constante les lleva hasta 16 ciudades de cuatro comunidades autónomas: Burgos, Palencia y León en Castilla y León, Lugo y A Coruña en Galicia, Huesca en Aragón y Vizcaya en el País Vasco.

El festival es ya «un referente mundial de creación artística y coreográfica y hay que agradecer el esfuerzo de su puesta en marcha y el apoyo a la ciudad», señaló la concejal de Cultura, Marta Alegría. Este año encabeza el jurado Antonio Canales, que realizará actividades docentes durante estos días en Hélade. El concurso, que reparte 61.000 euros en diferentes categorías, es «uno de los más prestigiosos del país y el que mayor cuantía destina a premios, pero también es una plataforma para coreógrafos emergentes y una visibilización de cara a programadores», destacó Estébanez.

1.- El concurso. Danza en el teatro

El certamen tiene un apartado netamente de concurso coreográfico. Se trata del ciclo 'Danza en el teatro' que se llevará a cabo en el Teatro Principal. Se trata de 15 propuestas de danza contemporánea y urbana de creadores emergentes de España, Alemania, Italia, Rusia, Francia, Grecia, Israel y Taiwán. Se llevarán a cabo desde el 24 de julio al 26 de julio con 27.000 euros en premios (el primer clasificado 9.000 euros, el segundo 6.000 euros, el tercero 4.000 euros, el cuarto 3.000 y el quinto 2.000 euros además de un premio del público de 1.000 euros y un Premio JCDCYL de 2.000 euros para dos creadores cuyas obras formarán parte de la gira de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León).

Y es que los premios van más allá de lo económico porque las piezas optarán a diferentes galardones que van desde la participación e festivales, a ferias o residencias artísticas. Así podrán entrar en el Premio Red de Teatros de Castilla y León, Premio Sólodos en Danza Costa Rica, Premio de Feria San Sebastián, Premio Centro Coreográfico La Gomera, Premio Intercambio Coreográfico del Certamen de Coreografía y Danza Española y Flamenco de Madrid, Premio Gesto y Premio Harlequin Floors.

Además de las piezas a concurso habrá dos proyectos en exhibición para las galas de apertura y clausura del certamen. El coreógrafo francés Fabián Thomé presentará el trabajo desarrollado con los alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna' de Burgos con Silentech. Y cerrará María Belchí con la pieza 'Hemβea β'.

2.- Danza en el camino

Sexta edición de una propuesta que persigue llevar la danza a 15 enclaves del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León y País Vasco. Este ciclo itinerante está protagonizado por tres espectáculos de danza. El italiano Giovanni Insaudo presenta 'Diva', el colectivo The Concept Cía levantará 'Nakama' y Carlos Arrel y Cecilia Bartolino representa 'Entre pasos y encuentros'. La cita arrancó el 8 de julio en Canfranc y se desarrollará cada día de este mes en las localidades de Jaca, San Medel, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Villalcazar de Sirga, Sahagún, Astorga, Villafranca del Bierzo, Portomarín, Santiago de Compostela, León, Bilbao y en la Trinchera del Ferrocarril de Atapuerca.

Entre las coreografías seleccionadas hay premios en metálico por valor de 24.000 euros. Cada pieza recibe 3.000 euros por su participación y la votación popular elegirá los premios, tres, por valor de 7.000, 5.000 y 3.000 euros.

3.- Bailando con piedras

El festival se lleva a cabo en Burgos. A los pies de la Catedral. En la Llana de Afuera seis propuestas de danza adaptadas a espacios no convencionales compiten en esta sección que reparte tres galardones por valor de 6.000 euros (3.000 para el primer premio, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero). El evento se llevará a cabo a partir de la 21 horas del 23 de julio con la participación de las obras 'Flowerheads', pieza de danza contemporánea de Elías Aguirre, 'Drauma' de Paula Espinosa y Mariana Oliveira, 'Pan y Rosas' de Tina Martín, 'Honest' de Kilo López, 'Revelación' de Lázaro Alejandro Batista, 'En cuclillas' del colectivo Premohs.

4.- Burgos T-Mueve hace bailar en las redes sociales

Destinado al público juvenil y con el objetivo «promover la danza entre los más jóvenes y generar cantera ahora que el ballet clásico no está en su mejor momento quizás por el enfoque de las redes sociales que no son la realidad de la danza», señaló Estébanez. El premio consiste en que jóvenes mayores de 14 años graben con su teléfono sus propias coreografías de cualquier disciplina (contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuffle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos, bailes de salón, pole dance, burlesque, danza española, flamenco o folclore). Las propuestas deben subirse a las redes sociales y las que tengan un mayor número de me gustas en Facebook o en Instagram antes del 19 de julio será el ganador.

5.- Street Art y danza en la calle Hortelanos

Se avecina un nuevo mural dedicado a la danza. Será un boceto que del 22 al 26 de julio diseñará y ejecutará el artista argentino Guido Palmadessa. Se trata de la sección dedicada a Arte Urbano del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York. El mural de 15 metros de alto y 6 de acho reflejará su estilo propio forjado por una combinación de retratos de la realidad social y de lenguajes simbólicos expresando tanto al cultura local como las exploraciones personales de la condición humana.