Turno de oficio en Burgos. "Se paga tarde y se paga mal"

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los abogados del turno de oficio se concentraron frente a los juzgados de Reyes Católicos para celebrar el Día de la Justicia Gratuita con "reivindicaciones que peinan canas", como la de unas retribuciones dignas, ya que "se paga mal y se paga tarde". Un profesional del turno de oficio de Burgos, que sigue estando en lo que se denomina territorio Ministerio, cobra de media 151 euros por caso, que puede ser más de la mitad de lo que cobra otro profesional que ejerza en comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas.

La decana del Colegio de Burgos, Mónica Pérez Villegas, señala que "las indemnizaciones que cobran los letrados y las letradas son irrisorias" por prestar un servicio público. A esos 151 euros de media que cobra el profesional hay que "descontar los gastos de gestión que llevan los colegios de abogados".

Mejorar esta situación pasa, apunta Marina Villuela, responsable del turno de oficio del Colegio, por cambiar la ley que lo regula, que tiene casi 30 años. "Esperemos que sea reformada, que sea una nueva ley". En su día fue una ley pionera, lo que convirtió al sistema de justicia gratuita en un referente en Europa, pero que "necesita muchísimas reformas".

Otra de las reivindicaciones del Colegio es "el hecho de que las personas jurídicas entren también dentro de los sujetos que pueden ser merecedores de la Justicia Gratuita, porque luego los abogados nos toca defender a personas jurídicas y no cobramos ni un euro por ello". Al no tener las transferencias en materia de justicia, no se incluyen servicios que otras sí, como el servicio de mediación.

A pesar de esta situación, cuando se hacen encuestas sobre el turno de oficio es "de los servicios públicos con mayor índice de satisfacción" y que se presta "los 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día". Y es "uno de los mejores turnos de oficio de Europa". Y por eso, por ser un servicio público que "se financia con los impuestos de todos los españoles" es necesario que el Ministerio de Justicia "haga cambios".

En el Colegio de Burgos, y con motivo de esta celebración, se va a rendir homenaje a los profesionales que llevan inscritos de forma continuada más de 30 años"