Tudanca se abre a acuerdos con el PP si borra todo rastro de lo pactado con Vox: "Que se lo curren"

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Con entusiasmo arrancaba el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, su comparecencia ante los medios de comunicación para valorar la ruptura del pacto de gobierno de PP y Vox en Castilla y León. "Lo que ha sucedido nos hace muy felices. Es el fin de una pesadilla que esperamos que jamás se repita", clamaba, para advertir a Mañueco que si, en este nuevo escenario y "por el bien de los ciudadanos", quiere llegar a acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes se lo tendrá que ganar.

No se cerraba, pues, a pactos puntuales con los 'populares', aunque solo si estos antes cumplen una serie de requisitos que "demuestren que no son lo mismo que Vox", algo que, consideró, hasta ahora no está tan claro: "No se les ha distinguido. Mañueco fue el primero en echarse en sus brazos y hasta hace dos días se hacían declaraciones de amor. De hecho, les ha suplicado que se quedaran. Si por él fuera, los fascistas seguirían en el gobierno".

Así, condicionaba precisamente cualquier acuerdo puntual a borrar todo rastro de lo pactado con la formación de Abascal en los últimos dos años y a extender esta ruptura a los ayuntamientos. "Deben demostrar que quieren volver a la senda de la cordura y de las mayorías sociales, que se lo curren", avisaba.

El listado de tareas es largo. "Debe distanciarse. El PP no puede seguir gobernando con Vox en Burgos o en Valladolid y en tantos otros municipios, manteniendo esas políticas que recortan los fondos de cooperación internacional, que restringen los derechos y las libertades, que atacan a las mujeres o que lanzan discursos abiertamente machistas, racistas y de odio contra los inmigrantes. También tienen que eliminar la proposición de Ley de Concordia y la declaración como Bien de Interés Cultural de la Pirámide de los Italianos, recuperar el Diálogo Social que han laminado con sus ataques contra los representantes legítimos de los trabajadores y poner en marcha los mecanismos necesarios para actualizar la Ley de Violencia de Género de Castilla y León al Pacto de Estado y la Ley LGTBI para dejar de ser la única comunidad que no tiene una legislación autonómica específica", enumeraba Tudanca.

Con todo, expresaba sus serias dudas sobre cualquier golpe de timón del presidente de la Junta. "Ha engañado a todos, pero a nosotros no nos va a tomar el pelo", aseguraba el máximo representante del PSOE en la región, para criticar que, además, "las decisiones nunca las toma él", en referencia a los mandatos del PP nacional.

El fruto de un juego de poder

Al hilo, lamentaba además que tampoco haya impulsado Mañueco la actual ruptura del pacto con Vox. "Ellos han abandonado al PP y no al revés", subrayaba, para indicar al punto que, en todo caso, se trata de una separación "ficticia" que es "fruto de un juego de poder" entre ambos, que obedece más a "una batalla entre la derecha y la extrema derecha tras los resultados electorales en Francia que a una cuestión de principios".

Tudanca aseguraba que "la inmigración ha sido solo la excusa" pues hasta la fecha el líder 'popular' en Castilla y León nunca ha censurado las medidas y los planteamientos racistas de Vox, "de sobra conocidos", apuntó. Al respecto, tildó de "lágrimas de cocodrilo" las declaraciones de Mañueco "que habla ahora de la humanidad necesaria para acoger a esos niños y a niñas a los que Abascal y García Gallardo demonizan" cuando "nunca jamás ha demostrado la más mínima sensibilidad con respecto a la acogida de inmigrantes o de menores no acompañados".

Lamentaba además que el presidente de la Junta haya "mordido la mano tendida" por el PSOE en reiteradas ocasiones. "Le dijimos que si renunciaba a Vox, íbamos a estar dispuesto a pactos puntuales en aras a la estabilidad y al progreso de Castilla y León. El escenario ha cambiado, porque ha sido la extrema derecha la que se ha marchado. Nosotros vamos a seguir adoptando la misma posición con la misma responsabilidad con la región y con su gente, pero deben demostrar que algo ha cambiado", apostilló.