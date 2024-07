La gratuidad del autobús municipal para mayores apuntala su récord de usuarios

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La gratuidad del servicio municipal de autobuses para mayores de 65 años tiene su reflejo en la estadística. Los datos ofrecidos por el Ayuntamiento ubican a mayo de 2024 como el mes con más viajeros registrados en la historia del transporte urbano, con 1.366.686. Casualidad o no, pues las cifras no se desglosan por grupos de edad, este hito coincide con la entrada en vigor de esta polémica medida -rechazada por la oposición al no atender a la renta de los beneficiarios- que, en la práctica, sí registraba un aluvión de demandas del carné que habilita para trasladarse sin pagar. Las largas colas en las dependencias municipales en aquellas fechas daban fe de ello.

Apuntala este hecho, por tanto, el récord de usuarios en el que casi de manera permanente vive instalado el servicio. Y es que superada la pandemia y el consiguiente ‘bache’ del transporte colectivo, dadas las restricciones y el miedo, los números crecen año a año.

Junio no rompía el techo de mayo, cierto es, pero sus 1.236.397 viajeros lo sitúan de manera directa en el tercer puesto de los meses con mayor afluencia, superado solo por el extraordinario mayo ya citado y abril de 2024, con 1.266.113 usuarios. Cierra, pues, este trimestre una mitad de año a destacar en conjunto, con 3.869.196 viajeros, 810.218 más que durante el mismo periodo de 2023, lo que supone un incremento del 12%.

También supera el primer semestre del año el dato acumulado entre enero y junio de 2019, último periodo ‘comparable’ antes de la irrupción del coronavirus. En concreto, los autobuses municipales propiciaron la movilidad de 783.452 personas más que entonces. El aumento en este caso supera el 11%.

De mantenerse el ritmo, 2024 bien podría rebasar con creces los 13,3 millones de viajeros del año pasado, cifra máxima alcanzada hasta el momento. Si bien el verano suele haber menos demanda (en 2023, por ejemplo, ni rozaron el millón de que ya no se apea el total mensual), la tendencia implicaría superar los 14 millones.

El impacto de las fiestas

También los meses de enero, febrero y marzo superaron los 1.200.000 usuarios y sumaban 386.734 más que en el primer trimestre del ejercicio pasado

Respecto al mes de junio, el desglose diario constata el ‘tirón’ de los autobuses municipales durante las fiestas de San Pedro y San Pablo. De hecho, los días con más viajeros eran el 27 y el 28 de junio, con 57.000 y 55.000, coincidiendo con el arranque de las celebraciones. La acumulación de gente en el centro y las restricciones de tráfico invitan a los burgaleses a hacer uso masivo del transporte público, mucho más cómodo en estos casos.

No destaca, sin embargo, en el calendario, el día del Curpillos. El servicio especial que se activa con motivo de esta jornada perdió 9.000 usuarios respecto al año anterior, al caer de 13.322 a 4.335. El cambio de ubicación de la jira a la Quinta, lugar mucho más céntrico que el Parral, motivaba el desplome. También descendían los viajeros que elegían cualquiera de las dos lanzaderas puestas en marcha rumbo a las barracas. 5.510 usaban la de Gamonal y 12.761 la de Plaza España, 18.271 en total que distan de los más de 23.700 de 2023.