El PSOE ve «irregular» ampliar el contrato a Etralux para la gestión de la Zona de Bajas Emisiones

La desestimación de 40 de las 41 alegaciones presentadas a la propuesta del bipartido para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, incluyen las 8 presentas por la agrupación municipal del Partido Socialista. Una situación que Julio César Arnáiz apuntaba a que podría interponerse un recurso debido a que consideran que todas «son contundentes y solventes».

Arnáiz señaló que el Equipo de Gobierno ha reducido, con su propuesta actual, al mínimo de lo permitido. Un proyecto «que coincide casi en su totalidad con las calles que ya son peatonales». Por lo que el grupo socialista no dudó en calificar esta estrategia como «poco ética», ya que el proyecto se pondrá en marcha gracias a inversión europea, aunque a su juicio no cumple los criterios para ser considerada como Zona de Bajas Emisiones.

Considera una contradicción que la Gerencia de Urbanismo apruebe la llamada Agenda Urbana que en el fondo y en la forma comparte la filosofía de la Zona de Bajas Emisiones, y que, sin embargo, ambas reciben un tratamiento desigual.

Arnáiz ponía de relieve que «El ayuntamiento no tiene políticas generales en nada. No hay planificación. Por ese motivo se producen distorsiones. No tiene sentido aprobar la agenda urbana para Burgos, cuando, por otro lado, se reduce al mínimo la Zona de Bajas Emisiones». El concejal socialista considera que ambas comparten los mismos objetivos, pero que «dado que la ZBJ produce ruido político, hay que destruirla. No es legítimo coger el dinero y hacer trampa».A esta situación Manso respondió que son dos asuntos diferentes. «Lo que nosotros estamos haciendo es defender la sostenibilidad. No somos negacionistas. Hoy incluso han salido diciendo cosas sobre VOX, que he rebatido. Somos un equipo de gobierno único. Es un equipo de gobierno que cumple con la agenda 2030».

Arnáiz también resaltó que es «irregular» que se amplíe el contrato con la empresa ETRALUX para la gestión de la ZBE, ya que una cosa es un contrato en concurrencia pública para hacer una instalación y otra es un mantenimiento de servicio». Ya que, de esta manera, dejan fuera a las empresas que se pudieran haber podido presentar a la instalación de las infraestructuras necesarias para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones, «van a ver hurtado ese derecho si se deriva a esta contratación al contrato de mantenimiento que es mantener en funcionamiento lo ya instalado».