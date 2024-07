Informática reduce a dos las menciones a la espera de implantar el nuevo modelo

Publicado por B. OLALLA Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los responsables de los estudios de Ingeniería Informática en las diferentes universidades españolas han dado una vuelta de tuerca a los contenidos de los grados que se imparten actualmente y han consensuado una serie de actualizaciones que vienen a fortalecer la estructura y los contenidos de los programas, con el objetivo de que los estudiantes adquieran competencias alineadas con las demandas actuales y futuras del sector.

La Comisión Permanente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII) ha aprobado una serie de fichas de grado y máster en Ingeniería Informática que aún no han sido publicadas en el BOE pero que ya se emplean como una guía para las modificaciones de los títulos que imparten las diferentes universidades.

Es el caso de la Facultad de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de la UBU en la que a partir del próximo curso se modifica tanto el título de Grado como el Máster que ofrece de acuerdo a los criterios de la CODDII y, por otro lado, las recomendaciones de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

Por una parte, los próximos egresados en Ingeniería Informática en Burgos ya no podrán elegir entre las cuatro menciones que se planteaban hasta el curso pasado, ya que la Facultad las ha reducido a dos para el curso 2023/2024. Concretamente sólo se podrá optar entre las menciones en Computación y Sistemas de Información, ya que desaparecen Ingeniería del Softwarer e Ingeniería de Computadores.

En realidad, este paso no supone un perjuicio para los alumnos ya que las dos menciones que se suprimen habían quedado desfasadas y la mayoría de las asignaturas en las que se sustentaban quedaban sin alumnos matriculados o con un número insuficiente para que pudieran ser impartidas. De hecho, la normativa regula cuando es posible impartir las asignaturas optativas -en el cuarto curso lo son todas-, que no se imparten siempre, ya que depende del número de alumnos que se matriculen en cadauna de ellas. “Está claro que no se puede impartir una asignatura con 1 alumno”, explican desde la UPS, y agregan que “no es un cambio reciente. Ha existido siempre aunque cambie el criterio de hasta cuántos alumnos debe haber en una asignatura”.

A mayores, la desde los órganos de gobierno de la UBU se insiste en que la reducción de cuatro a dos menciones responde, por un lado, a dar “oficialidad” a la “realidad que venía ocurriendo desde hace años: que las dos menciones suprimidas no se estaban impartiendo por falta del número mínimo de alumnos de cuarto curso que quisieran cursarlas”. A mayores, se han tenido en cuenta las recomendaciones de la agencia de calidad, Acsucyl, en este sentido indicando que no es conveniente ofertar menciones que no se imparten.

De ahí que la Facultad haya decidido concentrarse en las dos menciones que sí sobrevivirán en el nuevo modelo que ha sido aprobado por la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática de España en el que aparecen hasta 8 menciones, mucho más alineadas con las demandas actuales del mercado y las necesidades futuras del sector.

Las nuevas menciones que se irán implantando en las facultades españolas serán Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Computación, Sistemas de Información, Tecnologías de la Información, Ciencia de Datos, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial.

Estas 8 menciones se concretan en cuanto a las competencias que deben adquirirse por parte de los alumnos y los resultados de aprendizaje en las fichas desarrolladas por la CODDII en respuesta a la rápida evolución de la disciplina informática y sus tecnologías y a la necesidad de adecuación a las normativas nacionales y europeas que regulan la verificación de los planes de estudio para títulos oficiales.

El Máster será más completo

Según explicaron fuentes de la Escuela Politécnica a este periódico, este mismo proceso de actualizar contenidos se realiza periódicamente y coincide que este año se ha aplicado de cara a la impartición del máster en Ingeniería Informática para el curso 2023/2024, cuyo plan de estudios se ha actualizado pasando de 66 a 90 ECTS de forma que de dos semestres y un año de duración se pasa a tres semestres en dos cursos.

El primer curso estará dividido en dos semestres con cinco asignaturas de seis créditos cada uno, todas ellas obligatorias, para un total de 60 créditos y le seguirá un tercer semestre en el curso siguiente con tres asignaturas más y el consabido Trabajo de Fin de Máster (TFM) que contará 12 créditos, para un total de 30 créditos que elevaríán a 90 la cifra necesaria para obtener esta titulación de postgrado de la UBU que se imparte en la modalidad online.