El PP se queda en minoría en Burgos con 11 concejales, frente a 4 de Vox y 12 del PSOE

La ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Burgos implica que el Grupo Municipal Popular se queda en minoría con once ediles, frente a los doce del PSOE y los cuatro de Vox. Así se ha materializado en el Pleno celebrado hoy tras el rechazo de los ediles de la formación de Santiago Abascal a los presupuestos generales para 2025.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se somete el próximo jueves, 28 de noviembre, a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos para 2025, según anunció hoy tras la celebración del pleno en el que se rechazaron las cuentas municipales. Para la presentación de la cuestión de confianza es un requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no haya obtenido la mayoría necesaria para su aprobación, que es lo que ocurrió en la sesión plenaria ordinaria de hoy en el Ayuntamiento de Burgos.

En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, la alcaldesa cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo, según recoge la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. La elección del nuevo alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza.

Si bien, según la citada normativa, esta previsión no será aplicable cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso, que es el que nos ocupa en Burgos, “se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera”.

Cada alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación. La Ley también recoge que no se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última.

Asimismo, los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza no podrán firmar una moción de censura contra el alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo.

Además, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. En caso de emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo.

Cristina Ayala (Burgos, 1972) es abogada y alcaldesa de Burgos, desde junio de 2023 por el PP. Es también la primera mujer en ocupar este cargo en la ciudad castellana. Resultó elegida nueva alcaldesa de Burgos, durante el Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento de la ciudad el 17 de junio de 2023, al lograr once votos de su grupo político, junto a cuatro de Vox, frente a los doce del candidato del PSOE, Daniel de la Rosa, hasta ese día alcalde de la ciudad.

Ayala se convirtió así en la primera alcaldesa de la ciudad, con el apoyo de Vox, tras el pacto firmado el pasado 15 de junio de 2023, con el que se propusieron “trabajar codo con codo” para ofrecer a Burgos un “gobierno de estabilidad”. En las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo de 2023, el Partido Socialista se convirtió en la fuerza más votada, y logró 12 concejales, mientras PP obtuvo 11 concejales y Vox 4, sumando estos dos últimos una mayoría absoluta con 15 concejales.