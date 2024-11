Burgos tiene 45 puntos violeta donde echan en falta bares y pubs

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los puntos violeta son lugares identificados con un círculo morado donde las personas que trabajan pueden ofrecer información a una mujer que ha sufrido violencia de género. Es un lugar seguro. «No puedes denunciar porque no has visto una agresión, pero si puedes escuchar a la víctima, tranquilizarla, hacer un acompañamiento y darle contactos, teléfonos donde la pueden ayudar y, desde luego, animarla a denunciar ante la Policía», explica la delegada de Mujer e Igualdad de CCOO, Henar Paredes.

El círculo morado identifica a 45 establecimientos a los que, según el área de Mujer del Ayuntamiento de Burgos refleja en su web, puede acudir una mujer maltratada para pedir ayuda. La mayoría son «comercios, panaderías, pequeños autónomos que han estado en el plan de formación que te ofrecen desde el Ayuntamiento, pero es una lista en la que echo de menos más locales de hostelería, especialmente los bares de copas que es donde más situaciones de riesgo se pueden dar», apunta Paredes.

Entre los 45 negocios de Burgos que cuentan con el punto violeta sólo hay un restaurante. Los hosteleros aseguran que «nadie nos ha comentado, o al menos a mí no me ha llegado, que se ofreciera formación sobre esto», explica el portavoz de establecimientos de ocio nocturno en la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Raúl Macha. Asegura que «somos muchos los que estamos haciendo cosas pero sí es cierto que a nivel individual no como Federación».

De esta manera en su local tienen desde hace un año un cartel en el baño de mujeres con una palabra clave. Cuando una chica acude a la barra pidiendo un ‘chupito diablo’ el camarero ya sabe que hay que intervenir. «Saben que tienen que apartar a la chica, escuchar lo que le ha pasado pero en el año que lleva puesto nadie ha solicitado ayuda», explica. Si reconoce que «quizás no estaría de más contar con una formación como colectivo».

Desde la Asociación en Defensa de la Mujer La Rueda apuestan más que formación por información y repartir un protocolo de actuación a través de las Federaciones de hostelería. «Tenemos un acuerdo con la Federación de Hostelería de Castilla y León con el que hemos elaborado un protocolo de intervención que puede seguir cualquier camarero porque dada la movilidad laboral del sector de ocio nocturno parece lo más efectivo», señala la responsable de la entidad, Laura Pérez.

Los Puntos Violeta del Ayuntamiento se pusieron en marcha por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos en septiembre de 2022. Al iniciar su último año de legislatura contaban con 80 establecimientos adheridos. A principios del año pasado se optó por realizar una formación especifica a trabajadores de algunos de esos establecimientos. Una formación que «te ofrece herramientas para acompañar y atender a cualquier víctima que acceda a tu establecimiento, en mi caso nos ayudó a replicar esta misma formación en otros compañeros del sindicato y delegados alcanzando así a las empresas donde ellos trabajan», explica Henar Paredes. Desde CCOO han formado a 60 personas en cómo acompañar a una mujer o compañera que se ha encontrado en una situación crítica. «Son cosas muy sencillas desde contar con un espacio donde ella pueda encontrarse segura, que se pueda aislar del resto de la gente, escucharla y ofrecer teléfonos de información o denuncia», explica.

En el punto violeta de CCOO se han atendido tres casos desde que se habilitó como espacio seguro. «Hay situaciones complejas y lo que haces es acompañar y darle teléfonos y contactos y, en nuestro caso, seguimiento en tema de formación y aspectos laborales». Uno de esos casos, una mujer con tres hijos a cargo, pudo salir de una situación compleja de violencia de género desde este punto violeta accedió al itinerario de independencia económica y social del Ayuntamiento de Burgos, los menores recibieron asesoramiento laboral y hoy apoyan en labores de voluntariado. «Solo por casos como este, aunque solo sea uno, merece la pena establecer estas redes de apoyo», sentencia Henar Paredes.

De los 80 puntos violeta que llegaron a registrar en el Ayuntamiento de Burgos en 2023 quedan, a día de hoy según la web municipal, 45. Son la mayoría comercios. En concreto son: Vilimun, Hervel’s, Distribuciones Mimon, Santiveri, Melgosa Peluqueros, Deportes Manzanedo, Time For.. TT, Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas), Academia Nueva Castilla, Gimnasio Ananko, Abogada Mónica Ortega, CCOO Burgos, Punto1, Ferretería Cid, Calzados Evolución, TB. Beauty, Herrera Fotógrafos, JenyMakeUp, Sercotec, Burgomovil-Auto, General Óptica, Haru The Cat, Mi Medusa, Zapatería Calzaditos, Pinturas Albar, Asociación Accorema, Panadería J. Gutiérrez, Beerland, Moda Re Burgos, Kelpie Servicios Caninos, Autoradio Balbás, La Moneda Papelería, Eduardo Saiz Fotografía, Dermacolchón, Dándara Burgos, Planta-Tec Grow Shop, supermercados Alcampo (centro comercial, Progreso, García Lorca, Gamonal, Villímar, Francisco Sarmiento) y La Casa del Mar Pescados y Mariscos. Junto a estos lugares la sede de la Subdelegación del Gobierno y la oficinas del SEPE en la ciudad cuentan con el distintivo de recepción de una mujer que ha sufrido agresión sexual.

Para formar parte de la red de Puntos Violeta municipal hay que rellenar un formulario de inscripción disponible en la web municipal. En él se puede solicitar si están dispuestos a realizar formación.