El registro de viajeros, un «sinsentido» para el que los sistemas informáticos «no están adaptados»

El registro de viajeros que ha ampliado el Ministerio de Fomento ha sido fuente de críticas desde el sector turístico en su inicio y ahora, cuando ya es de obligado cumplimiento, esa incomprensión aumenta además de encontrar problemas técnicos para quien tiene informatizado este proceso.

«Nosotros nos hemos opuesto desde el primer momento, es poco práctico y me resulta hasta violento preguntar a mi clientela de todo cuando los aspectos de seguridad ya se cubrían con el registro del DNI y se reportaba a la Guardia Civil, incluso cuando internet no iba tan bien, el hostelero se encargaba de llamar al cuartel que le correspondiera para trasladar los datos del DNI», explica el portavoz de Turalbur, Domingo Hernández.

Escéptico se muestra también el portavoz de hoteles en la Federación Provincial de Hostelería, Luis Mata. «Esto es la hecatombe y, además, no estamos preparados para poder recoger todos estos datos con lo que dudo que se pueda cumplir», sentencia. Apunta como muchos hoteles ya contaban con un sistema informático que «te permitía escanear todos los datos del DNI de forma automática y remitirlo a la Policía, ahora adaptar el sistema a este absurdo mayúsculo no será rápido», explica. Y es que las empresas preparadas para adaptar este sistema informático están sobrepasadas y «no te van a poder ver hasta dentro de dos meses».

Otro de los problemas es que «los datos bancarios en muchas ocasiones parten de Booking, es decir la app es la que cobra al cliente y ella es la que te aporta la cantidad, el cliente no tiene porqué darnos sus datos bancarios en principio ni sabemos qué tarjeta ha utilizado para pagar en su momento», añade. En esta línea de datos bancarios incide también Hernando. «Los pagos son de diferentes maneras, se paga un adelanto y luego se cobra el resto puede ser cuando llega el cliente, cuando se va pero lo habitual es hacerlo tiempo después y, en las casas rurales, muchos pagos son en grupo se hace bizum, tarjeta, con cargo a cuenta... No son cantidades que escondan ningún tipo de blanqueo», defiende.

El nuevo registro de viajeros obliga, también, a comunicar relaciones de parentesco entre los grupos que acuden a un establecimiento. «¿El estado necesita saber en que habitación duermes y con quien? Y además el cliente se va a cabrear y con razón», señala Mata. No tienen miedo a sanciones por el momento, aunque la norma establece que van desde 100 euros a viajeros no registrados. «Entendemos que no se puede sancionar porque el sistema no está preparado».

Lamentan además que es un sistema que ralentizará la llegada de los visitantes, especialmente cuando sea en grupo y el cuestionario de hasta 28 datos personales que incluye el registro de viajeros tenga que realizarse uno por uno. «¿Qué vamos a hacer cuando sean grupos de 50?», se pregunta Luis Mata. Supone, ademas, una diferencia más respecto a los competidores alegales. «Es una medida más que nos penaliza frente a los ilegales que será otro aspecto más que no van a cumplir», señala Domingo Hernando. Apunta además un precedente peligroso porque este registro que «toca muchos datos personales y estamos luego con la protección de datos» presupone que «para el Estado todos somos delincuentes hasta que se demuestre lo contrario».