El PSOE critica a Ayala por «condenar» la ampliación del Palacio de Castilfalé

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, responde que considera la obra necesaria, pero no prioritaria y, por tanto, no ha entrado en el presupuesto de 2025, aunque no descarta que pueda negociarse en una futura modificación de las cuentas