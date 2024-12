Las quejas dirigidas al Ayuntamiento aumentan más de un 12% en un año

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las quejas dirigidas al Ayuntamiento de Burgos se han incrementado más de un 12% en apenas un año. Eso se desprende de la estadística trimestral que mañana protagonizará la comisión de Participación, la primera del mandato sin el edil de Vox Fernando Martínez-Acitores al frente.

Tras la ruptura del bipartito, consumada el pasado 22 de noviembre, el portavoz de la formación verde ha optado por ejercer desde el primer momento su nuevo papel de oposición y de entre los datos del informe que, en teoría, sirve para pulsar la marcha de los servicios municipales señalaba el notable aumento de las reclamaciones registrado entre julio y septiembre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023 y el desplome de las sugerencias, que caían en idéntico plazo un 16%.

"No son buenos datos. Ha crecido lo negativo y ha descendido lo positivo, porque parece que la gente se anima menos a proponer ideas", concluía Martínez-Acitores, que asumía parte de culpa. "Me siento corresponsable y hay que hacer autocrítica", indicaba, para apuntar acto seguido al actual equipo de Gobierno -es decir, al PP- y reclamar que tome las medidas necesarias para revertir una tendencia preocupante, según los datos aportados. "Vamos a estar vigilantes", añadía.

Se trata además de una situación enquistada, pues trimestre a trimestre las áreas que acumulan el mayor volumen de quejas se repiten. Sanidad y Medio Ambiente lidera el ranking a causa, fundamentalmente, del malestar ciudadano por el estado de parques y jardines y por la suciedad de determinadas calles. Llama la atención, eso sí, el abultado número de reclamaciones por problemas con las palomas durante los meses de verano. En suma, esta área copa el 33,19% del total de protestas.

"Esto es recurrente y nos indica que poco se está haciendo. O que hay que hacer mucho más", consideraba Martínez-Acitores, que extendía esta valoración a Autobuses Urbanos, con un 11,9% de las quejas, o Policía Local, con casi un 9% y cuya presencia en este ranking está vinculada con conflictos por la ubicación de terrazas.

En el capítulo de sugerencias, también Sanidad y Medio Ambiente encabeza la clasificación, con un 20% del total, seguida por Ingeniería Industrial y Tráfico (16,5%), que canaliza las peticiones de colocación de nuevos semáforos o señales, y Autobuses Urbanos. El tiempo medio de espera en todo caso se mantiene en 9 días, por debajo de los 15 marcados por la norma.

Lamentaba, sin embargo, el portavoz de Vox que nada podrá hacer al respecto la comisión en la que se expondrá la mencionada estadística, pues su misión se limita a dar parte de los resultados a las distintas concejalías.

Al hilo, Martínez-Acitores abundaba en su opinión de que en el Ayuntamiento de Burgos hay un exceso de órganos de participación poco o nada eficaces. "Son reiterativos y sus reuniones no conducen a nada", insistía y, aunque reconocía que en gran medida operan obligados por la Ley de Grandes Ciudades, reclamaba mejorar su funcionamiento. Proponía de hecho, en el caso de los distritos, vincular sus partidas a modificaciones presupuestarias o precisarlas con al menos un año de antelación para que dé tiempo a ejecutar los proyectos que reclaman.

Caso Prepay

En su nuevo papel de portavoz de un grupo político de la oposición, el concejal de Vox aseguraba desconocer del todo cualquier información relativa a la investigación interna sobre la deuda acumulada por la empresa responsable de la gestión de las tarjetas de los autobuses urbanos, Prepay.

Ajeno, pues, a cualquier conclusión 'oficial' -que no espera que sean más que "una cronología de hechos a modo de dación de cuentas"- se desmarcaba de la postura mantenida cuando su formación integraba el bipartito y aseguraba que si el PSOE decida reclamar de nuevo una comisión de investigación formal Vox podría votar a favor o abstenerse, lo que en cualquier caso obligaría al PP a llevarla a cabo.

Martínez-Acitores confesó que en su momento rechazaron esta propuesta "por lealtad" al equipo de Gobierno, pero "no entendimos tal decisión": "Si no hay nada que ocultar, cuanta más transparencia, mejor". No obstante, "por coherencia" descartaba promover directamente la citada comisión.