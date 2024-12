Así son los perritos más guapos de España

Quien podría resistirse a esas miradas perrunas que cuentan más que un discurso y te hablan directamente al corazón. Caras peludas que son testimonio de vidas perras que han acabado en la tristeza de la espera en busca de un nuevo hogar.

Desde Burgos, dos asociaciones locales han logrado movilizar a toda España en torno a una causa solidaria que, precisamente, se enfoca a revertir esas situaciones y favorecer el bienestar de los perros en adopción.

Salvamento Animal Burgos y NAPAME (Nueva Protectora Animales Abandonados Las Merindades) han organizado este año el Concurso Nacional de Fotografía "Perritos en Adopción", un certamen que no solo celebra la belleza y el carácter único de estos animales, sino que también pone de relieve la urgente necesidad de darles un hogar. Y ya tienen sus ganadores: los perros más guapos de España.

Esta propuesta que es pionera, y no es un concurso al uso. No es necesario tener un' ojo profesional', ni un gran equipo.

«Son fotografías realizadas con mimo. No es lo mismo ver un perro entre rejas, sucio, triste, asustado, a verle bonito, con 'sonrisota'. Cambian por completo», explica el promotor de esta iniciativa. Así, la imagen no solo busca ser bonita, sino que abre la puerta a que un animal encuentre hogar. «Las imágenes ayudan mucho».

El jurado estuvo formado por tres profesionales con nombres reconocidos como son Chomi Delgado, David Palacín y Mario Rubio. Tres reputados fotógrafos que analizarán las propuestas y acaba de dar a conocer sus ganadores.

El gran ganador de esta edición ha sido Max, un perro pastor de dos años rescatado por la protectora Paticas Tauste (Zaragoza). Su historia no solo emociona, también inspira: Max fue adoptado como cachorro, pero la protectora pidió su devolución tras comprobar que no estaba recibiendo los cuidados adecuados en su familia adoptiva.

Ahora vive en el refugio, donde es un perro feliz, juguetón y lleno de energía. Un peludo con cara de pillo muy nervioso, juguetón y cariñoso.

Como reconocimiento, su protectora ha recibido un premio patrocinado por Ultima de Affinity, líder en nutrición de alta calidad, que consiste en 500 kg de comida para perros y gatos.

Además de premiar estas maravillosas fotografías, el concurso busca dar visibilidad a los perros que viven en protectoras, refugios y casas de acogida, sensibilizando sobre la importancia de la adopción responsable.

A continuación de presentamos el album de familia de los otros dos premiados y el resto de sus amigos perrunos que han sido finalistas.

Accesit: Este es KilianMia Imaginae Accesit: Este es KILIAN, el perrito triste que ahora es un juguetón Kilian, cuya fotografía fue presentada por Mia Imaginae y representa a APAP Alcalá de Henares, pasó años en una perrera de Galicia antes de ser rescatado. Este guaperas canino se estaba apagando poco a poco tras 3 años largos sin que nadie preguntara por él... Hoy, este perro, que antes desconfiaba de los humanos, ha aprendido a disfrutar de las caricias y a jugar con sus compañeros.

Su transformación comienza cuando los voluntarios de la perrera comenzaron a difundir su caso en redes sociales y fue entonces cuando APAP se fijó en él. Su mirada triste y su historia conmovieron a la asociación, que decidió intervenir para ayudarle a encontrar ese hogar que tanto necesita y merece. Después de más de un año bajo el cuidado de APAP, su actitud ha dado un giro: ahora permite que lo acaricien, ha desarrollado un carácter cariñoso y hasta disfruta jugando con sus compañeros. Sin embargo, su historia aún no está completa, ya que el objetivo de la asociación sigue siendo encontrarle esa familia que lo reciba como un miembro más, algo que saben que él también anhela profundamente.



Accesit: Lucky, salvó la vida y ahora busca familia Accesit: LUCKY, salvó la vida y ahora busca familia Lucky es un superviviente de una de esas tragedias animales que aún persisten por culpa del salvajismo de algunas personas. Fue encontrado en un monte asturiano con una cuerda rota al cuello y lleva más de tres años esperando una familia definitiva bajo el cuidado de la Protectora de Animales de Asturias. A pesar de su pasado, es alegre, juguetón y cariñoso, lo que lo convierte en un compañero ideal para una familia activa.

Tiene ya 6 años y es un perro extraordinariamente cariñoso y afectuoso con las personas, siempre dispuesto a repartir besos y afecto. Su energía parece inagotable, y su personalidad destaca por ser alegre, divertida y juguetona. En el exterior, muestra una gran seguridad: no le intimidan los coches, otros animales ni las situaciones nuevas. Sin embargo, con otros perros necesita ser presentado de manera adecuada, ya que en ocasiones puede reaccionar de forma algo impulsiva. Disfruta muchísimo de los paseos en coche y es el compañero perfecto para aventuras al aire libre.

Ambos accésits han recibido premios en productos para el bienestar de los perros, destacando la colaboración de Ultima de Affinity como patrocinador del concurso.

TANA, la galga de León La perrita de esta obra se llama Tana, una perrita de 4 años de edad abandonada por su dueño junto a su hermana con muchos miedos y muy agresivas hacia las personas, seguramente por su oscuro pasado… Pero pese a haber vivido un infierno, ahora están en buenas manos, en el Hotel canino Las Lomas, donde la asociación Galgos de León acoge a estos peluditos y con mucho cariño y amor vuelven a acercarse a las personas pidiendo una segunda oportunidad regalando besos por doquier.

MOON, la galga con ruedas a la que le encanta la playa Ella es un galguita que atropellaron y abandonaron en un arcén. Estuvo muy malita y a punto de morir por las graves secuelas del accidente. No tiene patas traseras, pero ella se mueve fenomenal con su silla de ruedas! Es la más feliz del mundo y le encanta la playa!

LEÓN, un supervivente Este perrito es León, una mezcla de Alano Español. Nace en 2021 y es recogido por Apata (Tarazona, Zaragoza). Su historia es de un perro maltratado y que más tarde cogió la parvovirosis canina y luchó como un campeón. Después de ayuda de los voluntarios, pudo dejar atrás el pasado de maltrato y ahora solo confía en los que conoce. Este perro necesita mucho amor y él te responderá el doble 😍. Un gran fiel compañero.

PEPE, el fiel guardían Este grandullón es un mastín Tibetano entregado en la perrera por su dueño. Defender, cuidar, proteger... ese es su estandarte. La familia de Pepe es intocable y él daría su vida por ellos.

Pepe es un perro único y complejo que sabe exactamente lo que quiere. Selecciona cuidadosamente a sus amigos humanos y deja muy claro si no le gusta alguien.

Debido a su personalidad y comportamiento específicos, Pepe necesita un hogar sin niños y con propietarios que tengan experiencia con su raza o razas similares.

CORSARIA, la mamá con gran corazón No fue suficiente con cortarle las orejas y el rabo. También la tuvieron toda su vida pariendo y, cuando se ha hecho mayor, tiene unos 6 años, le han rajado el cuello, le han sacado el microchip, y la han llevado a la perrera.

La valiente Corsaria llegó a la prote en un tremendo estado de abandono y con la señal inequívoca de haber parido decenas de veces.

Corsaria pronto nos demostró tener un corazón tan grande como es su tamaño. Es tranquila, cariñosa, se lleva bien con otros perros y le encanta dar y recibir cariño, pero lo está pasando muy mal en la protectora.

Sabemos que Corsaria saldrá de esta porque ahora ha llegado su momento de disfrutar de la vida y no la vamos a dejar sola.

Si adoptas a Corsaria podrás disfrutar de la compañía de una perra maravillosa.

Codi, un jovencito apuesto Apareció en agosto por el campo. La hija del propietario anunció por las redes con fotos de Codi que lo había perdido y andaba buscándolo. Se habló con su padre ya que era menor y como no tenía chip él negó que fuera suyo y acabó en la protectora. Es un macho joven de aproximadamente un año.

PACHÓN, un alma dulce que adora los abrazos Cruce de 2 años y 9 meses y de 20 kgs, Pachón es un alma dulce que anhela el afecto y la conexión humana. Adora los abrazos y valora cada momento de atención de los voluntarios. Camina tranquilamente con correa. Pachón permanece imperturbable ante los coches, las personas y otros perros que pasan. Lleva 1 año y 9 meses en la protectora.

CANELA, educada, dulce y sociable: echa de menos una casa Es una perrita de 7 años que hasta hace muy poco vivía en una casa calentita, pero su dueña la dejó en el refugio porque se cambió de piso y no aceptan animales, así que, de la noche a la mañana, pasó a estar en un canil. Le ha costado mucho adaptarse y se la ve deprimida. En cambio cuando sale a pasear con los voluntarios es feliz y muy educada. Es un amor de perra, muy dulce y sociable!

129 - Tuso en libertad Tuso tiene 4 años. Vivía encerrado dentro de una vivienda con su dueño que tenía problemas. Sin embargo, no tiene ningún trauma y es muy sociable. Disfruta más de la naturaleza que del asfalto; le encantan los mimos, será por los que se perdió; las chuches, que no tuvo y la atención y el cariño que le faltó en el pasado.

AKIRA, leal y juguetona: Le encata pasear Akira tiene unos 4-5 años, es maravillosa con las personas y tiene un talento especial para hacer que las personas se sientan especiales. Adora salir a pasear y lo hace perfectamente con la correa.

Akira comparte su jaula con Biggie, y juntos disfrutan de su tiempo de juego en el patio. Le encantan los juguetes. Tiene una personalidad muy alegre a pesar de pasar 23 horas al día encerrada.

Si estás buscando una compañera leal y juguetona, Akira podría ser la elección perfecta.

Leticia Hernandez LUCKY, el guaperas de los lunares y las amiguitas Lucky tiene alrededor de seis años. Es noble, cariñoso, bueno y enérgico. Se lleva bien con perros preferiblemente hembras. Buscamos para él una familia que sea activa, que le guste salir al monte, porque a Lucky le encanta correr y salir de paseo y sobre todo que no le fallen más. Lucky fue abandonado a su suerte en un pueblo de Huelva.

Leticia Hernandez TANGO, el perro que querría toda familia activa Es un perro de aproximadamente 3 años y probablemente una mezcla de Husky y Border Collie. Está lleno de energía y será el compañero perfecto para una familia activa. Tango fue rescatado de una perrera municipal después que lo dejaran sus propios dueños.

MILI se va a operar una pata, pero luego será tu mejor amiga Mili es una perra de tamano medio-grande, rescatada por ADANA Badajoz en el año 2021. Calculamos que nació en el año 2020. Era la típica perra que aparecía y desaparecía en una zona complicada cerca a una carretera. Al final, el rescate fue posible también gracias a SOS Rescue.

Mili es una perra tranquila, discreta y confiada, cariñosa pero no empalagosa. Se lleva bien con todo y con todos. Tiene un problema por una lesión antigua en una pata delantera, por lo que seguramente será operada en breve. Sería estupendo si después de su recuperación encontrase una familia que la quisiera el resto de su vida.

TEDDY, juguetón y travieso Teddy fue recogido por APAP de una perrera de Galicia para poder darle mayor visibilidad y la posibilidad de encontrar un hogar.

Es un perro noble, muy sociable con otros perros y muy cariñoso con los voluntarios de la protectora. ¡Le encanta coger juguetes y esconderlos! Este perrete de tamaño mediano lleva dos años esperando que alguien le dé la oportunidad de formar parte de una familia.

Mia Imaginae SIMBA, el mejor amigo del hombre Simba llegó al albergue hace 3 años junto a su compañera Bimba tras el fallecimiento de su dueño. Ella tuvo la suerte de ser adoptada, pero él sigue esperando una familia para siempre. Tiene 11 años y medio y aunque fue adoptado, lamentablemente meses después fue devuelto, porque él quiere compañía humana constante, y si se queda solo se escapa o muestra ansiedad por separación.

Mia Imaginae MAYA, la compañera ideal Fue adoptada de cachorra en la asociación Amores Incondicionales, en Sevilla. Siete años después, la asociación recibió una llamada por parte de la policía local, que la habían encontrado en la calle. 7 años y su nueva familia no había cambiado la información en el chip... Intentaron ponerse en contacto con ellos y solo recibieron excusas, que si se habían separado, que se lo habían regalado a un amigo, que al amigo se le había escapado... Nadie quería hacerse responsable de ella, así que regresó a la asociación. Maya es una perrita excepcional, tras haber tenido el placer de fotografiarla me demostró ser noble, dulce, cariñosa, sin traumas después de haber pasado lo que ha pasado.. Según las chicas del refugio que la conocen más que yo dicen que sabe pasear con correa perfectamente, que no tiene miedos, que puede convivir con perros y gatos. Es una perrita activa y juguetona y tiene controladas a la perfección las conductas de evacuación. Es la compañera ideal.

Mia Imaginae CHISPA, enamora con su sonrisa De 6 añitos de edad y pequeño tamaño, enamora con su sonrisa. La encontró una voluntaria en la calle, y dado que su perro no la aceptaba tuvo que ir al refugio. Es una perra especial que no hace migas con todos los perros, pero con las personas es adorable. Tiene su carácter, especialmente con algunos perros, pero con las personas es super cariñosa, activa, el brillo de sus ojos desvela sus ganas de vivir y de dar amor a quien la cuide.

Mia Imaginae HEIDI, una superviviente entusiasmada con la vida Soy una abuela incombustible y presumo de sonrisa contagiosa.

Mi caso es de una crueldad extrema. Me rescataron al borde de la muerte, solo piel y huesos. Me habían dejado encerrada, atada con una cadena gordísima, enferma y sin alimento. Pero ahora, a mis 10 años soy una abuela llena de energía y entusiasmada con la vida. Solo vivo el presente feliz que me brinda mi casa de acogida, soñando con tener un hogar definitivo.

Mia Imaginae LULO, astuto y alerta. Otro superviviente Si Lulo pudiera hablar, probablemente nos contaría una historia trágica. Pero Lulo no puede hablar, al menos no con palabras. Sus acciones hablan por él.

Nos cuentan sobre promesas rotas y decepciones. La promesa de cuidarlo fue traicionada. Sus gestos nos recuerdan manos que le han causado dolor.

Lulo evita el contacto físico. Cuando alguien se acerca, mantiene

distancia y observa. Si la cercanía se vuelve demasiado intensa, cambia de lugar. Un chico astuto y alerta. En los primeros momentos, teme que esta persona pueda lastimarlo nuevamente.



LILA, la cachorrita del concurso Soy casa de acogida de cachorros de la protectora SOS Canya Perrera De Los Barrios, me avisaron que había dos cachorritos en la perrera y necesitaban casa de acogida. Dado que la protectora está ubicada en la zona perrera y se hace cargo de todos los perros del campo de Gibraltar que llegan a las instalaciones, para los cachorros permanecer allí es un peligro, ya que se exponen a virus y enfermedades que podrían contraer de otros perros que siguieran llegando...

Cuando llegué a la perrera estaban junto a su madre en un transportin grande, todos muy asustados, me dio mucha pena traerme a los cachorros y dejar allí a su madre solita así que me traje a la familia al completo.

Ellos llegaron a la perrera porque fueron encontrados en la calle abandonados. La madre es de raza Podenco y tenía muchísimo miedo cuando llegó a casa, por lo que me di cuenta que había sido maltratada... A la cachorrita de la foto le puse de nombre Lila.