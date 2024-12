¿No sabes qué regalar esta Navidad? La inteligencia artificial puede ayudarte

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los días clave se acercan y muchos empiezan a sudar la gota gorda. ¿Qué regalar a nuestros seres queridos esta Navidad? Habrá quien lo tenga claro, pero una aplastante mayoría se devana los sesos tratando de acertar. Desde el miembro más joven de la familia hasta los abuelos pasando por los suegros. Y la pareja, todo un reto porque a veces un obsequio puede desembocar en discusión.

Con tantos frentes abiertos a la hora de regalar, ¿por qué no buscar ayuda externa? Hemos preguntado a la inteligencia artificial, concretamente a ChatGPT, para que nos dé ideas. De entrada, la aplicación nos brinda dos opciones independientemente de la edad del destinatario: hecho a mano o comprado. Al final, lo mejor es valorar todas y cada una de las sugerencias porque, no nos engañemos, la situación económica actual no está para demasiados dispendios y, además, la cuesta de enero siempre acecha.

Recabada la información que vuelca la IA, vamos a resumir -sin recurrir a ChatGPT- algunas de las mejores propuestas para intentar sorprender a todos los miembros de la familia.

Bebés

Lo bueno que tienen es que no se van a quejar, lo cual no quita para esmerarse a la hora de regalarles algo. Partiendo de esta premisa, la inteligencia artificial aboga por incentivar su curiosidad y promover su desarrollo motriz. Bajo la filosofía Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo, en inglés), podemos apostar por un cojín de actividades con «diferentes texturas, colores y cintas»; un móvil para cuna a base de «figuras de fieltro, colores vivos y formas divertidas»; un álbum de recuerdos con «fotos, su huella y espacio para añadir momentos importantes», muñecos de tela suave o cubos sensoriales.

En caso de que nos queramos rascar el bolsillo, las ideas de la IA son juguetes de madera Montessori como «apiladores o moderadores», un libro de tela o sensorial con «texturas y sonidos para explorar», ropa personalizada que incluyan diferentes mensajes o el nombre del bebé, una manta de actividades -«ideal para el desarrollo motriz»- o una lámpara nocturna infantil.

Niños

El factor edad influye, aunque hay regalos perfectamente válidos tanto para niños como para niñas. La primera recomendación de ChatGPT, ya sea a mano o comprada, es una casa de muñecas. De ir a una tienda, un dron educativo «para principiantes», libros interactivos del tipo «elige tu propia aventura» o un set de construcción serían las opciones más idóneas.

Si nos decantamos por el DIY, es probable que las niñas prefieran collares y pulseras o un peluche personalizado mientras ellos agradecen una caja de aventuras para un «scape room casero», un kit de explorador con «lupa, brújula, libreta y linterna» o una camiseta pintada a mano con «su personaje favorito». En cualquier caso, conviene tener en cuenta los gustos de cada cual porque dividir los juguetes en función del género carecer de sentido hoy en día.

Adolescentes

No cabe duda de que las nuevas tecnologías serán sinónimo de éxito. Aparte del clásico smartphone, que se da por sentado, la inteligencia artificial plantea la compra de un smartwatch para «monitorear la actividad física y notificaciones», una cámara instantánea del estilo «Polaroid o similar», auriculares inalámbricos o una suscripción a «algo que disfruten». Por ejemplo, a Netflix o Spotify.

También se puede triunfar sin dejarnos la paga extra por el camino. Con una caja de experiencias que incluya «entradas para el cine, vales para su comida favorita y actividades que disfruten». O con una lámpara personalizada, una sudadera decorada a mano con «pintura para tela o parches que reflejen sus gustos» musicales, deportivos o cinematográficos. Asimismo, se puede sorprender con un collage de fotos «en un marco grande con momentos especiales de su vida» o una agenda creativa que incluya «stickers, frases motivadoras y espacio para sus planes».

Pareja

Ocurre lo mismo que en el caso anterior. Lo mismo da hombre o mujer por mucho que demos instrucciones a la IA en función de este parámetro. Al final, las sugerencias valen para nuestra pareja igualmente. Desde las cajas de recuerdos románticos o los frascos de mensajes «de amor y apoyo, uno para cada día del año» hasta un kit de cerveza artesanal casera o un álbum de «nuestros años juntos» en caso de que no podamos gastarnos mucho dinero por culpa de las vacas flacas.

En caso contrario, algunas de las ideas que lanza ChatGPT son clases de cocina o repostería para «disfrutar juntos», un kit de degustación de «whisky, vinos o cervezas», una mochila o bolso profesional para «el trabajo o viajes», un set de barbacoa o parrilla con «herramientas premium» y, cómo no, el siempre socorrido pack de experiencias a elegir para disfrutar de un fin de semana en pareja.

Padres, abuelos y suegros

Apelar a los recuerdos con nuestra familia de sangre siempre gusta, pero con la política es otro cantar salvo que exista una relación sumamente estrecha. Por eso, lo ideal para los suegros es regalarles, por ejemplo, un set de jabones esenciales, una cesta de galletas gourmet o turrones artesanales, libros o cualquier accesorio relacionado con sus intereses.

Con nuestros padres, la IA apuesta por los presentes personalizados, desde posavasos hasta un calendario hecho a mano con «fotos de los nietos y fechas importantes marcadas». De igual manera, se puede quedar muy bien gracias a la gastronomía con una cesa de productos artesanales o un set de vinos. ¡Lo que sea con tal de seguir figurando en la herencia!