La Ribera vive una Navidad mágica gracias a sus vecinos

Llega la Navidad y la Ribera está preparada. Las luces se han encendido y muchos pueblos ultiman los preparativos de un sinfín de actividades. Empezamos, por mérito, por Torregalindo, que celebra este año el 40 aniversario de un Belén Viviente que, desde 2022, está declarado de Interés Turístico Regional. La visita, lo aseguramos, merece la pena.

Para celebrar la efeméride, el pueblo ha redoblado esfuerzos para incorporar novedades de interés, como la renovación del palacio de Herodes, nuevos puestos de comida y «muchas sorpresas». Además, gracias al tesón de Merche, Leonor, Marifé, Guio y María Carmen, que han trabajado de forma intensa todo el año, habrá nuevos trajes y unas lámparas «que han quedado preciosas». «Quedan dos o tres días por semana, y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular», agradece la secretaria de la asociación organizadora, Alicia Pérez González.

Sin duda, esta iniciativa ha unido a los vecinos. «Más de 150 personas estamos trabajando ya desde hace un mes, y después, el 5 de enero, nos vestimos casi 300», destaca la secretaria de la asociación deportiva y cultural Conde Galindo, consciente del mérito de un pueblo que no supera los 120 vecinos. «Cada vez hay que hacer más vestidos porque cada año aumenta el número de personas que quieren participar».

Belén Viviente de Torregalindo.ECB

La jornada es intensa. El 5 de enero, este pequeño pueblo de Burgos viaja en el tiempo, rememorando el camino que hicieron los Reyes Magos hasta encontrarse con el Niño Jesús. En la Cabalgata, la Virgen y San José comienzan su andadura por las calles, pidiendo posada hasta que se instalan en el Portal de Belén.

Los Reyes Magos, por su parte, bajan desde el Castillo, recorriendo la Anunciación, el mercado y el castillo de Herodes, para terminar en el Portal, donde tiene lugar la Adoración. Ahí llega el momento de repartir los regalos: primero a los niños de fuera del pueblo, en la plaza Mayor, y luego, entrando en cada casa.

«Es una experiencia maravillosa para niños y mayores. Yo animaría a todo el mundo a venir, es algo muy especial», asegura.

Ella ha tenido la suerte de vivirlo desde pequeña, primero de niña y luego participando en la cabalgata y en el Belén Viviente. «He estado en puestos, me he vestido de Virgen, de paje, he sido antorchera, y este año estaré de bailarina en el oasis con la danza del vientre porque llevo bailando toda la vida».

Historia del Belén Viviente de Torregalindo

La historia de esta tradición se remonta al año 1985, gracias a la pasión y el empuje de Carmina Frutos, la entonces maestra de la escuela. Empezó haciendo pequeñas representaciones teatrales de Navidad para los niños del pueblo, sin saber que estaba gestando una tradición que iba a poner en el mapa a su pueblo.

«Todos le estamos muy agradecidos», subraya, con la esperanza de contar con más ayudas de la administración. «Aunque ahora contamos con alguna ayuda, hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo económico de muchos vecinos».

Entre los retos fijados destaca la difusión de la cultura popular y tradicional, así como dinamizar la vida del municipio en fechas no estivales. Para lograr la distinción como Fiesta de Interés Regional, la Junta de Castilla y León tuvo en cuenta los tres requisitos exigidos: que el evento tenga más de veinte años de historia; que sea original; y que ensalce la tradición popular y atraiga visitantes. «Cumplimos los tres sobradamente», anima.

OTROS BELENES

Si el Belén Viviente de Torregalindo es el más espectacular, no se puede obviar el mérito de otros belenes de la comarca, como el del hotel Montermoso, en Aranda, con 120 figuritas y efectos especiales, que se puede disfrutar durante todas las fiestas.

También destaca el Belén de la Asociación de Vecinos del barrio Santa Catalina, en su sede de la calle Zazuar, número 1. Ayer, día 20 de diciembre, fue la inauguración de un nacimiento que se puede visitar todas las tardes, hasta el 6 de enero, de 18:00 a 20:00 horas. De estilo clásico, cuenta con 100 figuras y muchísimos detalles por descubrir.

«Agradecemos a las montadoras de esta obra artística, el desvelo y la imaginación derrochada para recrear los paisajes por donde transita la comitiva real que va a Belén. Vaya nuestro aplauso para Angelina Gil, Mili Marañas, Marisa Gil y también para Santiago Alonso, que ha fabricado el establo de este año, y para Antonio Adeliño, electricista, carpintero y encargado de mil recados», alaban desde la asociación vecinal.

Pero, en este repaso por los mejores belenes, hay una parada especialmente creativa: el Belén de Alfredo García, un burgalés que ha convertido su hobbie en un recurso turístico en el pequeño pueblo de Villovela de Esgueva. La colección empezó en su casa, primero en una habitación, luego en otra… hasta que se dio cuenta de que necesitaba un espacio mayor, y ahí entró en juego, hace 15 años, el pueblo de su mujer Lourdes, Villovela.

Ubicado en la Iglesia de San Miguel no hay que perder detalle: 300 figuritas pequeñas, planteadas a escala en dos niveles, dan profundidad y perspectiva a un Nacimiento que este año incluye como novedad un nuevo Ayuntamiento, que ha hecho él mismo. De hecho, a excepción de las figuritas, él se encarga de elaborar con sus manos todas las piezas, así como la estructura y la funcionalidad de las fuentes y movimientos.

Aunque claramente está inspirado en Villovela, también hay guiños a otros pueblos, como el castillo de Peñafiel o algunas casas de Covarrubias e incluso de Cataluña. «En el pueblo están encantados y para mí es un orgullo», explica Alfredo García, decidido a continuar. Y es que, ahora que se acaba de jubilar de la fábrica de automóviles Antolín, donde trabajaba haciendo ensayos, «voy a tener más tiempo».

Imagen de decoración navideña en Peñaranda.ECB

Más allá de los belenes, la comarca de la Ribera vive la Navidad con intensidad. En Peñaranda, comienzan el 24 de diciembre, a las 11:30 horas, con la ruta en bici de Papá Noel. El día 29, el convento de las monjas organiza un concierto navideño, y el 31 todos tienen una cita con la San Silvestre peñarandina. La cabalgata tendrá lugar, como siempre, el 5 de enero, a las 18:00 horas.

En Moradillo de Roa, la sexta edición del Concurso de Ornamentación y Engalanamiento de Fachadas y Balcones ha vuelto a despertar la expectación de los vecinos y turistas. El jurado desvelará el nombre de los ganadores el martes 24, a las 14:00 horas, en la plaza Mayor.

Imagen de un Nacimiento en Moradillo de Roa.ECB

La Navidad en Aranda de Duero

Como capital comarcal, Aranda cuenta, por su parte, con un programa completo de actividades en el que destacan pasacalles navideños, cuentacuentos, espectáculos de danza, teatro y conciertos, además de la pista de hielo, que siempre da mucho juego.

La Cabalgata de los Reyes Magos llega con dos novedades a tener en cuenta. Por un lado, cambia el recorrido y recupera la salida del edificio de las Francesas, para bajar por la Avenida Castilla, Postas y entrar después a la plaza para acabar en la Iglesia de Santa María, donde se producirá la segunda gran novedad: los Reyes Magos recibirán a los niños, en lugar de la Casa de Cultura, en el altar mayor de la iglesia.

Entre las actividades, destaca la calidad de la exposición de títeres del mundo, que ya está abierta en las dos salas de muestras de la Casa de Cultura. Para terminar el año no hay mejor plan que participar en la ‘San Silvestre’ que organiza la asociación Bomberos Aranda.

Las inscripciones online estarán abiertas hasta el 28 de diciembre y el proyecto benéfico de esta carrera se destinará este año a la delegación arandina de la asociación Autismo Burgos. El recorrido será el mismo del año pasado.