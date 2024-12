El Gordo de Navidad ignora a Burgos un año más. Sólo tres premios que rozan los 300.000 euros

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Una vez más, y ya van unos cuantos años, el Gordo de Navidad ha pasado de largo en Burgos. Se ha parado cerca, en Logroño, donde se ha repartido casi en su totalidad el 72480 agraciado con el primer premio del Sorteo que es el pistoletazo de salida para las fiestas navideñas.

En una de las provincias donde sus ciudadanos más compran, se han vendido más de 48 millones en forma de decimos en la provincia donde Loterías y Apuestas del Estado consignó 50,6 millones de euros, parece escaso el pellizco que ha dejado la fortuna. En total 300.000 euros con una serie del cuarto premio que ha repartido 200.000 euros, mismo cuarto premio que repartieron otras dos administraciones por máquina de 20.000 euros cada uno y un quinto que deja 6.000 euros.

Estas son las rentas de los principales premios que han caído en Burgos a las que habrá que sumar premios menores, pedreas y terminaciones para acabar de conocer lo que vuelve a una provincia donde el Gordo cayó por última vez en 2018 en un sólo décimo repartido por máquina en el Duende de los Deseos. Sólo son seis las ocasiones en las que el primer premio se ha repartido en Burgos. Y así seguirá porque este año han virado hacia Logroño.

Aunque premios grandes si han caído en Burgos. Se ha repartido una serie del 77768, un cuarto premio (20.000 euros por décimo) con lo que son 200.000 euros los repartidos por las hermanas de El Pulpo de la Suerte que también entregaron un tercero por máquina. A ellos hay que sumar los dos décimos de ese mismo cuarto expedidos por máquina en las administraciones de lotería de Melgar de Fernamental y del Centro Comercial Mirador en la capital. A todos ellos se suman el quinto, 77748, que ha expedido el punto mixto de venta de Bar Adela en Pradoluengo.

El Pulpo de la Suerte concede dos premios

Las hermanas Santamaría, que regentan desde hace 13 años la Administración de Loterías número 12 de Burgos, más conocida como El Pulpo de la Suerte, sabían que una estrella les ayudaría a repartir suerte. Así ha sido y este Sorteo de Navidad 2024 lo han celebrado con confeti, champán y mucha alegría. Especialmente por el cuarto premio, el 77.768 que se ha repartido, esperan, por Burgos. «El cuarto hemos vendido una serie completa en ventanilla así que esperamos que se haya vendido entre los vecinos y haya caído en quien más lo necesita», apuntaba Inés Santamaría. Junto con sus hermanas Beatriz y Berta que gestionan la administración de la calle Trinas desde hace 13 años repartieron también un tercer premio, el 11840, que traerá 50.000 euros a un afortunado. «El tercero no sabemos, es uno que creemos que o ha salido por terminal o de intercambios que hacemos con administraciones de otras ciudades», explica Inés.

Así que la ilusión y la alegría no se desprendían de sus rostros. «Es una satisfacción increíble dar un premio y ojalá que lo hayamos repartido bien», señaló. Especialmente pensaban en esos clientes que «vienen todas las semanas durante todo el año o el número del barrio que ese sí cae nos haría muchísima ilusión», explicaban.

Pero de los beneficiados con el décimo nadie se acercaba hasta la fiesta organizada en la calle Trinas con Mariah Carey como banda sonora. Sí se paraban muchos viandantes que ante la serpentina, los medios de comunicación y el revuelo sospechaban que algo había pasado. Alguno se acercaba a preguntar «he visto lío y me he acercado porque compré aquí pero no ha sido el nuestro», aseguraba una viandante.

Pradoluengo y Melgar

Quien también deseaba la buena suerte a sus vecinos Cintia Escobar, que regenta el Bar Adela en Pradoluengo. En la localidad se ha repartido un quinto premio del Sorteo de Navidad con el 74.778. Un punto mixto de venta que «nunca habíamos dado un premio en el Sorteo de Navidad», explicó Cintia. Vive este estreno en el Lotería de Navidad «con ilusión, es una alegría repartir premios, pero con siempre con la esperanza puesta que sea alguien del pueblo porque eso lo haría más especial», añadió.

Otro de los premios principales con los que la fortuna ha sonreído a Burgos es en Melgar a donde llegó el tercer premio 77768 que, también, fue de máquina. «Al ser solo un décimo, entregado por máquina, como que es un poco agridulce, solo esperamos que haya tocado a alguien de la localidad o que esté muy repartido en un bar, una tienda o algo así», explicó el responsable de la administración melgarense.

La administración ha repartido suerte en este 2024 con un segundo premio de Lotería Nacional entregado en marzo, «habíamos entregado algún premio en Navidad otro en El Niño hemos dado», explican. Una administración en el entorno rural que, al contrario que en la capital, calcula que ha vendido menos que el año pasado. «Yo vendo algo menos que otros años porque en los pueblos cada vez hay menos gente y las ventas van bajando por ejemplo yo tengo este año cinco bares menos, el próximo año cierra otro de los pueblos de la zona y eso es algo que ya no vas a vender, aunque en este Sorteo de Navidad pensé que iba a ser peor».

Este mismo número se repartió también en la Administración de Loterías número 20 de la capital, que está ubicada en el Centro Comercial Mirador. El mismo tercer premio que se ha repartido en el Pulpo de la Suerte y Melgar que, probablemente, se corresponda con un décimo repartido por máquina de manera aleatoria con lo que la administración, a pesar de contar con apertura comercial, seguía cerrado tiempo una hora después de haberse conocido que habían entregado un premio.

La Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Burgos aún espera que las pedreas aumenten el exiguo botín repartido en Burgos con la Lotería de Navidad. Terminaciones y pequeños premios que acaban repercutiendo en las ventas de los establecimientos que han repartido la suerte. Los burgaleses están entre los que más invierten en el Sorteo de Navidad. Una media de 141 euros en el sorteo que solo superan los sorianos y los palentinos.

Ahora llega el momento de comprobar si los décimos adquirido, los burgaleses siete de media, para saber si ha recibido alguna de las pedreas. Si han sido premiados con una cantidad inferior a los 2.000 euros podrán canjear sus décimos en cualquiera de las 30 administraciones de Loterías y Apuestas del Estado repartidas por la provincia. Las cantidades superiores a los 2.000 euros por décimo deben cobrarlas en el banco. Las entidades colaboradoras con Loterías son BBVA y Caixabank.