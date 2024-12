El PSOE critica que Scooby (sancionada y apartada de la gestión de la perrera), siga al frente

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La empresa sancionada y a la que se ha retirado la gestión de la Perrera Municipal sigue al frente de la instalación municipal. Una situación que preocupa al PSOE por dos razones. Por un lado se preguntan «cómo es posible que no encuentren el modo de gestionar esta situación que no sea confiar en la empresa que ha estado incumpliendo, creen que ahora aportara soluciones?», señala la edil del PSOE, Estrella Paredes.

Apunta que Scooby Medina, empresa que se retiró la gestión de la perrera municipal por sucesivos incumplimientos el 5 de diciembre, sigue gestionando la instalación. «No sabemos cuánto va a durar esta contratación de preurgencia se van a ser tres meses, cinco o otro medio año más», señaló.

Tras una decena de sanciones varias, el equipo de gobierno rescindió el contrato con la gestora de la Perrera Municipal a principios de mes con el planteamiento de crear una adjudicación de urgencia mientras se volvía a poner sobre la mesa la concurrencia de nuevas empresas para la gestión de la perrera municipal.

Paredes considera que al equipo de gobierno «les importa poco el bienestar animal» puesto que a lo de la perrera añade la paralización de la ordenanza de bienestar animal que «estaba prácticamente redactada, dialogada con las asociaciones y en año y medio no se ha hecho nada». Considera que no es excusa suficiente que no haya un marco regulador a nivel autonómico para incumplir la ley y no convence la respuesta de que «como todos los ayuntamientos están incumpliendo no va a pasar nada».

El contrato del Cementerio «no llegará a tiempo»

Otra situación que Paredes aventura que será crítica es la gestión del Cementerio. La actual adjudicataria Agricultores de la Vega de Valencia finaliza contrato en enero y aunque el nuevo contrato esta en la plataforma con plazo para recibir ofertas hasta el 16 de enero «tampoco se va allegar a tiempo, la previsión de los técnicos es que el nuevo contrato va a tener que estar con reconocimientos extrajudicales de crédito como mínimo tres meses y veremos a ver si no acaba siendo medio año», sostiene la concejal socialista.

Otro punto crítico en sanidad es la gestión de plagas que, tras la jubilación de uno de los técnicos, solo hay una persona prestando el servicio. «Esta persona cuando tenga vacaciones o si ocurre cualquier imprevisto, quién se va a encargar de sustituirla», señaló. Apunto a los problemas de plagas con ratas y cucarachas y consideran que acudir a los planes de empleo de la Junta «pero seguimos sin saber nada y se necesita ya».

Para Paredes la realidad es que al equipo de Gobierno del Ayuntamiento «no les importa la concejalía de Sanidad, ha estado abandonada durante todo este mandato». Señala que ante sus cuestiones sobre la situación de los contratos «a penas recibimos información». Justifica el argumento de esa falta de interés en la materia que «la concejalía va pasando de mano en mano con tres cambios de concejal en año y medio».