¿Quieres hacer joyas con tu leche materna como el vestido de la Pedroche? Aquí te decimos cómo

Tu joya de leche materna paso a paso

Lo primero de todo toca utilizar parte de la leche materna. Para hacer una joya de este tipo (pendiente o un colgante) no es necesaria demasiada cantidad. No vas a hacer 8.500 cristales como ha necesitado el vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche, pero sí quieres conservar un recuerdo. Basta con algunos restos que ha dejado en el biberón. Esa cantidades que has guardado en el congelador para evitar lesiones en el pecho pero que tu bebé no ha llegado a consumir... Recuerda que si produces más leche materna de la que tu bebé consume siempre se puede donar al Banco de Leche del Sacyl