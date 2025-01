Peña asegura que «a partir del día 7 la militancia hablará» sobre el liderazgo del PSOE de Castilla y León

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León vive momentos de incertidumbre sobre su liderazgo. Luis Tudanca plantó batalla cuando se decidió en Madrid que su tiempo había pasado. En los desayunos de El Mundo-Castilla y León, el ministro Óscar Puente, apuntó al momento del cambio. Y muchos ponen un nombre: Carlos Martínez alcalde de Soria. Nada ha aclarado la portavoz del ejecutivo nacional del PSOE, Esther Peña, en su comparecencia ante los medios en Burgos.

Parece que el debate sigue abierto a pesar de la reunión telemática celebrada este sábado por todos los líderes territoriales y miembros de las Juventudes Socialistas. «En el caso de Castilla y León, como en el resto de federaciones, los calendarios son públicos y el próximo 7 de enero se inicia el proceso donde cualquier militante va a poder dar un paso adelante», recordó la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Esther Peña.

No quiso entrar a valorar ni concretar posiciones en medio de este conflicto que vive el PSOE regional en su intervención convocada para hablar sobre la situación económica del país. Flanqueda, como suele ser habitual, por sus compañeros de la agrupación burgalesa, donde se notaba la ausencia de Luis Tudanca que como líder regional suele acompañar a Esther Peña en sus intervenciones de carácter nacional en Burgos (ambos crecieron juntos políticamente a la orilla del Arlanzón), apuntó que «dejemos que lleguen los tiempos que son abiertos, transparentes y públicos y a partir del 7 la militancia del PSOE de Castilla y León hablará». Recordaba la secretaria provincial de los socialistas burgaleses que «el PSOE es el partido más democrático de este país donde se realizan primarias, donde la militancia es la que tiene la voz en comparación con otros partidos de este país».

Sobre lo que la diputada del PSOE por Burgos no quiso dejar duda es sobre la alternativa que supone el PSOE para la región. «Puedo garantizar que el PSOE de Castilla y León va a continuar presentando un proyecto de renovación que deje atrás la política frustrada del Señor Mañueco, en esto el acuerdo es, sin duda, mayoritario y es en lo que se está trabajando desde todos los estamentos del partido», recalcó. Recordó que la región «vive una situación complicada con cinco prórrogas de presupuestos generales de la Comunidad en seis años que tiene todo desactivado y se nota en las infraestructuras». Recordó la situación de la carretera 626 en el norte de Burgos, los problemas y necesidades de reforma en institutos y centros educativos de competencia autonómica. «Pediría al PP que esté a lo que necesitan los castellanos y leoneses, que los ciudadanos de la región no tengan ninguna duda de que el PSOE está y estará lidere quien lidere el proyecto».

Cifras económicas para «el mudito del Sr Feijóo»

Antes de responder de forma vaga a las preguntas de los periodistas sobre la situación del PSOE en la región, Peña hizo balance de la situación de bonanza económica que vive el país y la actitud del PP ante estos datos económicos es el silencio. «Con todo el respeto podemos calificar al Sr Feijóo como el mudito en cuanto a política económica». Señaló que el PP no ha realizado ninguna pregunta en las sesiones de control al Gobierno sobre política económica.

Recordó Peña que España lidera el crecimiento económico de la Eurozona «crecimos seis veces más que la media europea en 2023 y cuatro veces más en 2024». Apunta a la creación de empleo que suma en 2024 un total de 500.000 puestos de trabajo, un año que «ha terminado con el dato de paro más bajo en los últimos 17 años». Recuerda como The Economist, semanario conservador, «ha coronado a España como la economía que mejor ha funcionado en 2024». Considera que el PP no es la oposición que necesita el país. «España no se merece una oposición como la del PP que lo que desea es que a este país y a los españoles les vaya mal, pero es todo lo contrario, cuanto mejor le va a los españoles peor le va, sin duda, al PP».