El PSOE asegura que el PP incumple medidas de igualdad alabadas en la evaluación del plan municipal

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La concejal socialista Estrella Paredes, responsable del área de Mujer en el anterior mandato, ha afeado a los actuales gestores del Ayuntamiento la supresión de medidas contempladas por el plan de igualdad en vigor hasta 2023 y alabadas en la reciente evaluación a cargo de la Universidad de Burgos de la implantación de dicho documento.

Paredes ha recordado el alto grado de desarrollo de la citada hoja de ruta, iniciada en 2016 con un plazo inicial de cinco años, que finalmente resultaron siete, pues la pandemia obligó a prorrogar su puesta en marcha de 2021 a 2023. La edil se arrogaba así el grueso de una ejecución que ronda el 80% -incluso el 83% si se tienen en cuenta las iniciativas en proceso- y recomendaba "encarecidamente" su lectura a los integrantes del equipo de Gobierno "minoritario", remarcó, de Cristina Ayala (PP).

Y es que, a su juicio, algunas de sus decisiones van a tirar por tierra los resultados del plan en cuestión. Se detuvo en este punto en la supresión de la comisión interáreas formada por representantes de los distintos servicios creada con el fin de facilitar la transversalidad de género en el ámbito municipal. La UBU, de hecho, destacaba en particular el esfuerzo realizado en esta materia.

"Se reunía cada mes o dos meses y desde que llegaron PP y Vox dejaron de hacerlo. Le pregunté en su momento a la entonces responsable de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, sobre el tema y me respondió que no le parecía necesario mantener la comisión. Lo mismo ha ocurrido con los puntos violeta y con otras tantas cosas que en la evaluación del plan se valoran muy positivamente. Esperemos que recapaciten", precisaba Paredes, para significar además la mención especial que contiene el informe al "trabajo de cooperación interno y externo, de los servicios municipales entre sí y con el tejido asociativo comprometido con la igualdad".

En cuanto a los aspectos a mejorar que evidencia la evaluación, la concejal socialista apuntó a la utilización de lenguaje no sexista. Desvelaba al respecto que lleva en marcha "bastante tiempo" una guía que "aún no ha visto la luz" y aseguraba que, en todo caso, "lo más importante es que las personas que dan la cara en la ciudad, que la gobiernan, den ejemplo en este aspecto". Criticaba así en particular a la alcaldesa, Cristina Ayala, y a la anterior edil de Servicios Sociales y portavoz municipal, Andrea Ballesteros, por su uso de lenguaje no inclusivo.

Con todo, el área del plan de igualdad -que consta de siete ejes y 122 acciones- que peor nota saca es la vinculada al ámbito laboral, con un 64% de implantación de las medidas fijadas, Paredes llamó a las empresas de la ciudad a implicarse, pues sin ellas es difícil cumplir en temas que exceden las competencias del Ayuntamiento.

Reclamó además que se realicen al menos una vez al año campañas específicas sobre igualdad de oportunidades, además de las destinadas a tratar otros asuntos como la violencia machista o la prostitución.

En relación con lo mejor valorado, la socialista resaltó el buen trabajo realizado en materia de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. Instaba también a los actuales responsables a ser "ambiciosos" en la redacción del nuevo plan que sucederá al analizado.