Vox plantea una reflexión sobre los distritos que incluye reducir su número de cinco «a dos o tres»

El grupo municipal de Vox plantea una reflexión sobre los distritos en busca de una mayor efectividad en la ejecución de las inversiones que prioriza cada zona de Burgos anualmente, que incluiría la reducción del número de distritos.

El portavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, considera que hacer funcionar los distritos es «el gran reto» que tiene el Ayuntamiento de Burgos y, por ello, opina que a la hora de modificar el reglamento, cuestión que se va a abordar en los próximos meses, se podría plantear que en lugar de cinco se queden en dos o tres, ampliando geográficamente cada zona. Otra de las preocupaciones que ve Vox es que se pueda reservar el presupuesto no ejecutado de un año a otro, en lugar de que las partidas vayan a los remanentes y, por tanto, los distritos que no han gastado el dinero lo pierden.

El que fuera concejal de distritos, durante la etapa del bipartito PP-Vox, quiere ser propositivo en esta cuestión para buscar soluciones ante la escasa ejecución del presupuesto destinado a distritos, algo más de dos millones de euros. Así, indica que desde el punto de vista de participación ciudadana, las juntas de distrito son muy útiles porque se debate asuntos que preocupan en los barrios. Sin embargo, cuesta meses establecer las prioridades de inversión sobre las que se tienen que realizar proyectos para después encargar pliegos y ejecutar finalmente las obras. El plazo de un año es claramente insuficiente en opinión de Martínez-Acitores que ponía el ejemplo de lo ocurrido en la reunión de este martes del distrito Centro-Norte.

En la primera convocatoria de 2025, no se han establecido las nuevas prioridades de inversión y, por tanto, ya no será hasta el próximo trimestre cuando se aborde esa cuestión, a la vez que están pendientes los asuntos de 2024, sobre los que apenas ha habido avances. En este caso, este distrito definió la mejora de accesibilidad de la plaza de los Castaños como su principal preocupación, mientras que la segunda fue la ejecución de un carril bici en la calle Francisco de Vitoria y la tercera la mejora del tráfico en el G-3. Esta última actuación es la única sobre la que se habría actuado, pero no con el presupuesto del distrito, sino a través de área de Movilidad que mejoró la visibilidad de pasos de peatones en el G-3 eliminando plazas de aparcamiento en sus cercanías, para instalar aparcamientos de bicis o como fue la colocación de algún semáforo.

El concejal de Vox asume que las medidas que se propusieron durante este mandato no han sido lo efectivas que se esperaba. En esta línea, recordó que se otorgaron todas las presidencias de los distritos a concejales del equipo de Gobierno con la idea de que se agilizara la tramitación de las peticiones, una cuestión que no ha terminado de alcanzar el grado de efectividad que se le presuponía, en cuanto que los tiempos de la administración para sacar adelante un proyecto son los que son.

«En este mandato hubo que renovar las juntas de distrito y eso llevó varios meses. Cuando se constituyeron, se establecieron las preferencias y hasta que se empezó a trabajar llevó otro tiempo. Pero en el periodo de un año, redactar un proyecto y luego ejecutarlo es francamente difícil sabiendo los tiempos de este Ayuntamiento y, en general, de la administración local», concreta Martínez-Acitores, que señala que la segunda de las propuestas de Vox al frente de distritos fue apostar por inversiones «realistas».