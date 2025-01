Proburgos y Cultura están «esbozando las líneas principales» de la candidatura Burgos 2031

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El reto para que Burgos se convierta en Capital Europea de la Cultura en 2031 ya empieza a dar sus primeros pasos va Boletín Oficial del Estado. El 28 de diciembre se inicio el plazo para presentar el proyecto de las ciudades candidatas. Y Burgos empieza a esbozar su proyecto, aunque se presento la iniciativa bajo el epígrafe Renacimiento hace ya tres años. «El 28 se publicó esa apertura de esa convocatoria para ser Capital Europea de la Cultura 2031 y estamos esbozando las líneas principales para presentar nuestra candidatura», expuso al respecto la presidenta de la Sociedad de Promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Un trabajo que parte sin un coordinador técnico especifico ya que la plaza de técnico de cultura de la Sociedad de Promoción esta buscando un perfil idóneo, junto con un responsable de turismo. Sobre la cobertura de estos procesos, Ballesteros apunta que «estamos con el proceso de selección abierto y se ha realizado la prueba de idioma de la que estamos pendientes del resultado».

El no contar con el perfil de gestión del proyecto a presentar ante el Ministerio de Cultura en este momento no preocupa en la Sociedad de Promoción. «Es un puesto que trataremos de cubrir a la mayor brevedad posible pero el proyecto de capitalidad no solo lo lleva esta persona, se trabaja en coordinación con la Gerencia de Cultura y este perfil si que llevara la parte de gestión y lo mas técnico», aclaro.