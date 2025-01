Un menor obliga a movilizar a la Policía en Burgos por un falso aviso de bomba para "gastar una broma"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Una broma pesada que tiene unas consecuencias muy serias. En todo eso no pensó el menor de 15 años al que no se le ocurrió otra cosa estas navidades que llamar al 1-1-2 alertando de la colocación de una bomba en la Plaza Mayor de Burgos y exigía un millón de euros para que no explotara.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 4 de enero a un menor como presunto autor de un falso aviso de bomba realizado mediante llamada telefónica alertando de la colocación de un artefacto en la Plaza Mayor de Burgos exigiendo un millón de euros para que no explosionara.

El artículo 561 del Código Penal español contempla como delito de desórdenes públicos, castigado con penas de privación de libertad de hasta un año o multa de hasta 18 meses, la realización de cualquier tipo de llamadas amenazantes, falsos avisos de bomba o conductas que simulen la producción de un siniestro, “…..cuando como consecuencia de las mismas se provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento”.

En consecuencia, e independientemente de la credibilidad de la amenaza y su apariencia de veracidad, la ciudadanía debe de ser consciente de que hay bromas que tienen consecuencias legales, y la Policía Nacional está obligada a actuar.

Es posible que el menor detenido hiciera la llamada efectivamente como una simple broma, incluso es comprensible que no conociera el alcance ni el reproche legal a su acción, pero el deber de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es el de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Se trata de la defensa no solo del orden público, sino también de la paz ciudadana. Es imaginable el trastorno y las consecuencias que hubieran supuesto el desalojo de la Plaza Mayor de Burgos en plenas fiestas navideñas, un 4 de enero sobre las 8 de la tarde, momento en que dicha amenaza fue registrada por el Servicio de Emergencias 112.

Tras recibir el aviso en dependencias policiales, se comisionaron de inmediato varias dotaciones uniformadas a la Plaza Mayor, que realizaron una búsqueda visual pero discreta de cualquier efecto, mochila, maleta o bulto que aportara credibilidad al aviso, sin hallar nada sospechoso.

Paralelamente otros indicativos, coordinados por la Sala-Cimacc 091, rastrearon las direcciones y lugares -con los datos de que se disponían- para tratar de localizar al presunto autor del aviso de bomba.

En escasos minutos era localizado un domicilio desde el cual los agentes sospechaban que pudiera haberse realizado dicha llamada, localizando a un menor en su interior, quien espontáneamente reconoció haber cometido este hecho con intención de “gastar una broma”. En el lugar se hallaba el propio terminal móvil desde el que se produjo el aviso, que le fue intervenido.

El adolescente, que se encontraba solo en el domicilio familiar, fue detenido como presunto autor de la citada infracción penal, y trasladado a dependencias policiales de la Comisaría Provincial. Simultáneamente, se efectuaron gestiones para la localización de sus progenitores.

Tras realizar el Atestado Policial y dar cuenta a la Fiscalía de Menores, el presunto infractor fue puesto en libertad bajo custodia de su madre, personada en dependencias policiales a tal efecto.