El PP se apoya en Vox para modificar el PGOU para los aparcamientos en altura

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

PP y Vox se han aliado en el consejo de Urbanismo, a pesar de que ya no comparten equipo de Gobierno, para sacar adelante lo que el concejal socialista, Daniel Garabito, ha calificado como una "misión kamikaze o suicida". Con los votos de ambas formaciones, una unión que se mantendrá en el próximo Pleno del viernes, cuando se dará el visto bueno definitivo, se ha aprobado modificar el Plan General de Ordenación Urbana "relativa a la compatibilidad de usos en las parcelas dotacionales".

Este punto de orden del día, redactado con estas palabras, implica que el Ayuntamiento de Burgos podrá promover dotaciones tales como aparcamientos en altura en calles de la ciudad.

El grupo municipal socialista, en palabras de Daniel Garabito, considera "una aberración urbanística" lo que plantea el cambio urbanístico, ya que esos aparcamientos en altura podrán construirse en mitad de viales ya consolidados como en la calle María Amigo, en Gamonal, o junto al colegio Sierra de Atapuerca, en la zona sur. Como resalta, "no se trata de que estos aparcamientos vayan en solares, algo que sería mejor o peor, pero razonable. La gente no es consciente de lo que se va a aprobar y no salgo de mi asombro".

Desde el PSOE han criticado a Vox por haberse convertido en la muleta de Cristina Ayala en este proyecto, y recuerdan la fuerte oposición vecinal contra esta iniciativa en los dos puntos de la ciudad antes mencionados con 8.000 firmas recogidas.

Opinión de Vox

El grupo municipal de Vox ha justificado su voto a favor de la modificación urbanística, porque considera que puede "abrir posibilidades en la ciudad", aunque en palabras del concejal Ignacio Peña, "no supone ningún compromiso a futuro" en relación con los proyectos que están sobre la mesa y que hacen referencia a las calles María Amigo y al bulevar, en las cercanías del colegio Sierra de Atapuerca.

"No es un sí a María Amigo ni a ningún otro", concreta el edil, que añade que su opinión a favor o en contra se sustanciará cuando conozcan los proyectos concretos para ambas zonas de la ciudad.