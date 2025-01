Menos accidentes de tráfico en Burgos, pero más heridos tanto leves como graves

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Reducir la siniestralidad vial sigue siendo uno de los principales objetivos de la Policía Local de Burgos. Las cifras reflejan una realidad incontestable, con una media de más de 240 accidentes de tráfico al mes durante los últimos años, pese a los reiterados llamamientos a la conducción responsable y el respeto a las limitaciones de velocidad. En cualquier caso, 2024 se cerró con un ligero descenso del 1,21% respecto al año anterior. En total, se contabilizaron 2.919 incidencias.

El dato, positivo pero mejorable, arroja una realidad paralela poco halagüeña. Según recoge la Memoria de la Policía Local correspondiente al año pasado, el balance de heridos se elevó en 17 personas hasta alcanzar las 357. La mayoría leves, aunque 29 tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en estado grave y uno de ellos (un hombre de 53 años) falleció tras una salida de vía en la autovía A-1. La mortalidad, no en vano, disminuye un 66%.

La calle Vitoria, principal arteria de la ciudad, se mantiene como el principal punto negro con 207 accidentes, nueve más que en 2023. En segunda posición, de nuevo, la avenida Cantabria registró 96 siniestros. En tercer lugar, la avenida del Cid experimenta un considerable repunte al pasar de 60 a 78 de un año a otro. Sea como fuere, este tipo de sucesos tienden a concentrarse en las calles y avenidas de gran tamaño con una elevada afluencia diaria de vehículos.

También se busca reducir desde la Policía Local -a base de campañas preventivas y una mayor vigilancia- el número de atropellos. Y algo parece haber calado el mensaje, a tenor de la reducción, en un 25%, del número de arrollamientos (76 en total). La mayoría, 53 para ser exactos, tuvieron lugar en pasos de peatones. Es decir, prácticamente un 70% con un saldo de 10 heridos graves frente a tres fuera de pasos de cebra.

Otro aspecto sobre el que se pretende hacer especial hincapié es la seguridad de los ciclistas y de los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP). Sobre todo los segundos, quienes sufrieron 42 accidentes -siete más que el año previo- con 38 casos de lesiones graves. Entretanto, los siniestros con bicicletas involucradas mermaron al pasar de 59 a 52.

El intendente jefe de la Policía Local de Burgos, Félix Ángel García, no deja de insistir en una cuestión fundamental: no es que los burgaleses conduzcan a la carrera, pero en muchos casos «la velocidad no es la adecuada». De hecho, el Cuerpo trabaja desde hace tiempo en una «planificación» mucho más exhaustiva para impedir que se rebasen los límites. Sobre todo en los carriles de 30, que tienden a utilizarse como si fuesen de 50 e incluso con adelantos por la derecha.

Destino preferente

De acuerdo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) incluida en la Memoria, la Policía Local de Burgos cuenta en la actualidad con 218 agentes (199 hombres y 19 mujeres). «Números bajos, pero no preocupantes» según García, quien no duda en asegurar que, a pesar de todo, «hemos estado a la altura de nuestro trabajo».

Hubo momentos en los que la ratio se situaba muy por debajo. Por ejemplo, cuando se aplicaron las jubilaciones anticipadas y hubo una avalancha de salidas. No obstante, la plantilla se verá reforzada este año con la incorporación de 25 agentes, 10 de ellos procedentes de otras plantillas. Además, se llevará a cabo un proceso de promoción interna para una decena de puestos de oficial.

Con la llegada de estos 25 nuevos efectivos, habrá tan solo tres vacantes en el apartado de agentes. En cualquier caso, García asegura que Burgos es un destino preferente en Castilla y León porque «su ambiente y forma de trabajo atrae a los policías». En su opinión, la Policía Local ha sido capaz de generar «imagen y carisma fuera de la ciudad» y se nota en el interés suscitado en otras plantillas.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, destaca la «profesionalidad» de un Cuerpo que se sitúa «en primera línea de atención al ciudadano». No solo en Burgos, sino también a la hora de ayudar a las víctimas de la DANA en Valencia.