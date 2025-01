«Orgullo» burgalés en la Orden de San Raimundo de Peñafort

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Por fin llegó el día, que se hizo rogar más de lo previsto por diferentes circunstancias. Los 27 condecorados, entre ellos cuatro burgaleses, esperaban impacientes a que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, les hiciese entrega de sus respectivas medallas de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Todo un «orgullo», sin duda, recibir un reconocimiento que pone de relieve la vocación de servicio público y una destacada trayectoria profesional en el ámbito jurídico.

El acto, celebrado este viernes en el paraninfo de la Universidad de Valladolid (UVA), sirvió para imponer la Cruz Distinguida de Primera Clase a Eusebio Revilla, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Mauricio Muñoz; presidente de la Audiencia Provincial; y Elías Gutiérrez, exdecano del Colegio de Procuradores de Burgos y secretario del Consejo Regional de Procuradores de Castilla y León. Por su parte, el gerente territorial de Justicia, Pedro González, recibió la de Segunda Clase.

La entrega de medallas contó además con la presencia, entre otros, de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente; el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el rector de la UVA, Antonio Largo. El acto, en principio, debía celebrarse el pasado 31 de octubre en el mismo emplazamiento. Sin embargo, tuvo que suspenderse por las devastadoras consecuencias de la DANA y la declaración de tres días de luto oficial por parte del Gobierno.

«Cuando recibes una condecoración de este tipo, lo primero que haces es acordarte de las personas que me han acompañado estos ocho años en los que he sido decano del Colegio de Burgos», reconoce Gutiérrez a este periódico mientras pone en valor la lealtad de la Junta de Gobierno durante sus dos mandatos. Tampoco se deja en el tintero a «los compañeros y compañeras que me han ayudado con las sustituciones en juicios cuando no he podido asistir».

Elías Gutiérrez, condecorado por la Orden de San Raimundo de Peñafort, junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños.ECB

«No hay que olvidar que un decanato es otro despacho más aparte del propio», subraya a sabiendas de que el cargo que ostentó hasta el pasado mes de junio, tras decidir que no se presentaría a la relección, requiere una «gran vocación de servicio público».

La «triple dedicación» de Gutiérrez una vez recibida la codiciada Cruz de San Raimundo de Peñafort también incluye, como no podía ser de otra manera, a su familia. Por su apoyo, sí, pero sobre todo por «el tiempo que (el decanato) les ha robado». Así pues, espera «recuperarlo con creces y devolverles a todos lo mucho que me han dado».