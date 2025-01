La incubadora de ciberseguridad de Burgos abre sus puertas a nuevas emprendedoras

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha puesto en marcha un nuevo programa de incubación y aceleración de proyectos emprendedores en el sector de la ciberseguridad.

Esta iniciativa gratuita, financiada con fondos europeos Next Generation, busca fortalecer el ecosistema empresarial local y promover la creación de negocios ciberseguros en Burgos.

La presentación oficial contó con la participación de representantes del Ayuntamiento, el CEI y la Universidad Isabel I (Ui1), que colabora con el proyecto dentro de su estrategia de impulso al emprendimiento. “Es un placer sumarnos a iniciativas que fomenten la creación de empresas y mejoren su competitividad”, afirmó Tomás Román director del área de Relaciones Universidad-Empresa de la Ui1 y anfitrión del acto, a la vez que destacó el compromiso de la entidad docente con Burgos y sus emprendedores.

Formación práctica y personalizada en ciberseguridad

El programa, que arranca el 3 de febrero, se articula en tres ejes principales: incubación, aceleración empresarial y asesoramiento especializado. La fase de incubación está diseñada para mujeres emprendedoras con ideas de negocio en ciberseguridad y combina formación presencial, mentorías personalizadas y becas de 500 euros para facilitar la puesta en marcha de los proyectos.

Por otro lado, la aceleración empresarial está orientada a startups y pymes de hasta cinco años de antigüedad que buscan escalar en el mercado. Este segmento incluye 90 horas de formación práctica, acompañamiento individualizado con mentores expertos y acceso a recursos tecnológicos proporcionados por el CEI.

Además, el programa incluye una iniciativa denominada Aceleradora Express, que brinda a las empresas seleccionadas hasta 20 horas de asesoramiento en ciberseguridad por parte de profesionales especializados. Actualmente, ya están trabajando con 12 empresas, y se prevé incorporar a otras 12 en los próximos meses.

Ciberseguridad: una prioridad en el ámbito empresarial

Durante la rueda de prensa, el director del CEI, José Vicente Orden, subrayó la importancia de la ciberseguridad como motor de desarrollo empresarial, ya que “hoy en día, la protección ante amenazas digitales no es solo una necesidad, sino una oportunidad de crecimiento para las empresas”. Según Orden, el sector de la ciberseguridad generó en 2024 más de 83.000 empleos en España y se ha consolidado como un área estratégica para el funcionamiento del tejido empresarial y el empleo.

Orden también destacó que el programa no solo impulsa negocios relacionados directamente con la ciberseguridad, sino que fomenta la incorporación de una cultura de protección en todos los proyectos participantes. “Es fundamental que los emprendedores desarrollen planes de negocio que incluyan medidas de ciberseguridad desde el inicio”, razonó.

"La ciberseguridad no es una opción, es una necesidad imperiosa" Ángel Manzanedo, concejal de Hacienda, Contratación, Patrimonio e Industria de Burgos

Durante la rueda de prensa, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, destacó el impacto creciente de las amenazas digitales y la importancia de programas como este para convertir los desafíos en oportunidades. "La ciberseguridad es esencial para garantizar el crecimiento de cualquier actividad empresarial", subrayó.

Manzanedo utilizó una metáfora para ilustrar el panorama actual: "Es como aquel chiste en el que dos personas huyen de un león. No tienes que correr más rápido que el león, sino más rápido que la última persona. En este caso, las empresas deben adelantarse y tomar medidas de protección antes de convertirse en el objetivo de un ataque". Además, recordó que la ciberseguridad ya no es una preocupación opcional, sino una necesidad estratégica que, si no se aborda a tiempo, podría comprometer la supervivencia de las empresas.

El concejal también enfatizó la relevancia de incorporar una cultura de protección en las fases iniciales de los negocios. "Es preocupante que, a menudo, las empresas no se toman en serio la ciberseguridad hasta que son víctimas de un ataque. Este tipo de programas busca revertir esa tendencia, proporcionando herramientas y conocimientos a emprendedores desde el principio", señaló.

"Sin empresas ciberseguras, no habrá empresas viables", advirtió José Vicente Orden, director del CEI, quien insistió en la importancia de incorporar la cultura de la protección digital como parte fundamental de cualquier modelo de negocio. "Este programa no solo trata de fomentar la creación de empresas en ciberseguridad, sino de garantizar que todos los proyectos, sean del sector que sean, integren medidas de protección desde su concepción".

Programa de incubación: empoderamiento femenino y tecnología avanzada

El programa de incubación se ha diseñado específicamente para mujeres emprendedoras con ideas de negocio en el sector de la ciberseguridad. Este enfoque busca fomentar la igualdad de género en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres, además de promover la innovación tecnológica con proyectos liderados por mujeres.

Este proyecto se distingue por ofrecer un acompañamiento integral a las participantes, combinando formación práctica, asesoramiento especializado y acceso a recursos tecnológicos avanzados. En el núcleo del programa se encuentra un modelo educativo diseñado para que las emprendedoras comprendan las particularidades del sector y desarrollen negocios sólidos en torno a la ciberseguridad. Las sesiones de formación, que se llevarán a cabo en las instalaciones del CEI, se centrarán en aspectos esenciales como la elaboración de planes de negocio, estrategias de mercado y la implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el Big Data.

Además, las participantes contarán con el respaldo de mentores especializados, asignados de manera personalizada para atender las necesidades concretas de cada proyecto. Este acompañamiento, que incluye asesoramiento en áreas como gestión financiera, aspectos legales y presentación ante inversores, está orientado a fortalecer cada idea y maximizar su impacto en el mercado.

El programa también contempla el acceso a espacios de trabajo completamente equipados, con tecnología de última generación que incluye herramientas de análisis de ciberseguridad y plataformas digitales para la colaboración en proyectos. La dotación de una beca de 500 euros permitirá a las participantes afrontar los primeros gastos derivados del desarrollo de sus negocios.

El entorno de aprendizaje se completará con encuentros de networking y charlas impartidas por expertos en ciberseguridad, quienes compartirán experiencias y ofrecerán una visión estratégica de las tendencias y desafíos más relevantes del sector. Esta interacción directa con profesionales de alto nivel tiene como objetivo no solo enriquecer el conocimiento técnico de las emprendedoras, sino también conectar sus proyectos con el tejido empresarial y tecnológico del país.

El plazo de inscripción para este programa, que estará en marcha hasta junio con 20 plazas disponibles, finaliza el 27 de enero y hasta el 31 de enero para las iniciativas de aceleración y Aceleradora Express. Tanto la formación como las mentorías podrán realizarse de forma presencial u online, adaptándose a las necesidades de los emprendedores.