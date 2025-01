Homenaje a dos ‘Pueblos de película' burgaleses: El Cementerio de Sad Hill en “El bueno, el feo y el malo”, en el cupón de la ONCE

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán por toda España la icónica imagen del Cementerio de Sad Hill, escenario emblemático del clásico cinematográfico “El bueno, el feo y el malo”, y con ellos los nombres de los pequeños pueblos burgaleses de Contreras y Santo Domingo de Silos. Este homenaje forma parte de la serie ‘Pueblos de película’, que la ONCE dedica a dar visibilidad a las localidades españolas que han servido como platós de rodaje para grandes producciones cinematográficas.

El sorteo, programado para el domingo 26 de enero, fue presentado en un acto celebrado en la sede de la Diputación Provincial de Burgos. Participaron Borja Suárez, presidente de la Diputación; Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León; los alcaldes de Santo Domingo de Silos, Emeterio Martín, y de Contreras, David Hortigüela; además de Rodrigo Gonzalo, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, y Rubén Martínez, director de la ONCE en Burgos.

Sad Hill: del olvido a la revitalización turística

El Cementerio de Sad Hill, construido en 1966 en el Valle de Mirandilla para la escena final de “El bueno, el feo y el malo”, permaneció abandonado durante 49 años. Este icónico escenario, con más de 5.000 tumbas dispuestas en círculos concéntricos, fue el lugar donde Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef protagonizaron un duelo a tres por 200.000 dólares, inmortalizando uno de los momentos más memorables del cine.

En 2015, la Asociación Cultural Sad Hill impulsó un proyecto de recuperación que incluyó una campaña de apadrinamiento de tumbas. En 2019, el cementerio recuperó su forma original, devolviendo a la región una joya cultural y turística. Este esfuerzo quedó plasmado en el documental “Desenterrando Sad Hill”, nominado a los premios Goya y en el que participaron Clint Eastwood, Ennio Morricone —creador de la banda sonora— y James Hetfield, vocalista de Metallica.

Desde entonces, Sad Hill se ha consolidado como un atractivo turístico para los amantes del western y para quienes desean revivir la magia de un clásico cinematográfico en un entorno único.

Reconocimiento a través del cupón de la ONCE

La serie ‘Pueblos de película’ de la ONCE no solo reconoce el valor histórico y cultural de estos escenarios, sino que también ayuda a proyectar sus nombres a nivel nacional. “Es un honor que nuestros pueblos sean protagonistas de esta iniciativa, que permitirá dar a conocer su historia y su aportación al cine”, destacó Borja Suárez durante la presentación.

Los cupones de la ONCE, disponibles a través de sus 20.500 vendedores y en plataformas digitales, se han convertido en una poderosa herramienta para dar visibilidad a los municipios españoles y fomentar su desarrollo turístico y cultural.

El cine como motor de desarrollo local

Contreras y Santo Domingo de Silos se suman así a la lista de localidades que, gracias a su vínculo con el cine, han encontrado nuevas oportunidades para revitalizar su economía y preservar su legado cultural. “El bueno, el feo y el malo”, dirigida por Sergio Leone y rodada en gran parte en España, marcó un hito en el cine western, dejando una huella imborrable en estos pequeños pueblos burgaleses.

El sorteo del 26 de enero pone de relieve la importancia del cine como motor cultural y turístico, uniendo pasado y presente en la promoción de un patrimonio que sigue cautivando a generaciones de espectadores en todo el mundo.