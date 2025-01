La contratación indefinida crece un 6% y los fijos discontinuos un 3,7%

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El mercado laboral sigue incrementando el número de contratos indefinidos con tres años desde la publicación de la reforma laboral que redujo la contratación temporal para reforzar la indefinida. La primera no ha desaparecido y la segunda no ha bajado con el paso del tiempo.

La contratación indefinida sigue al alza tres años después de la reforma. En 2024 se registraron 34.514 contratos indefinidos de los nuevos acuerdos laborales suscritos. La cifra supone sumar 2.023 empleos estables a los firmados en 2023, que fueron 32.491. Es decir, la contratación indefinida, lejos de desinflarse, ha crecido un 6,2% en el último año. En 2022, el primero con la reforma laboral en vigor, se firmaron 29.298, es decir, hoy se suscriben 5.200 más que entonces.

La reforma laboral ha permitido asentar los empleos con estabilidad, la que da un contrato sin fecha de finalización. En 2021, un año marcado por la reactivación económica tras la pandemia por la pandemia de coronavirus, se firmaron 5.635 contratos indefinidos. Hoy el ritmo de este tipo de empleabilidad es un 500% superior a entonces.

Con todo, hay ciertas lagunas dentro de la subida de la contratación indefinida. El 44% de los contratos son de jornada completa, que es la otra pata de la estabilidad. El resto son contratos que no llegan a cubrir el total de la jornada o que no se prolongan durante todo el año. De los primeros, los parciales, se han firmado 9.952 este año. Suben un 8% en el último año y un 13% desde el primer año en el que la reforma entró en vigor, 2022. Antes esta modalidad de contrato indefinido de jornada parcial prácticamente no existía. En 2021 se firmaron 1.797 contratos indefinidos de jornada parcial.

El segundo de los indefinidos con pero son los fijos discontinuos. Esta modalidad permite garantizar la continuidad de un trabajador en aquellos empleos de temporada. Lo que antes era un inicio y fin de contrato, hoy es una suspensión temporal de la relación laboral hasta volver a tramitar el alta. En 2024 se firmaron 10.125 contratos indefinidos discontinuos lo que supone un incremento del 3,7% respecto a 2023 en el que se suscribieron 9.758 empleos de este tipo. El año pasado se firmaron un 10% más que en 2022 cuando se dieron de alta 9.193 empleos fijos discontinuos. La figura de esta modalidad de contrato sí existía antes de la reforma laboral pero a penas se utilizaba. En 2021 se suscribieron 497 empleos fijos discontinuos en Burgos.

A este tipo de contratación indefinida han ido a parar aquella tipología de contrato temporal que elimino la reforma laboral como los contratos de interinidad (10.906 en 2021) y los de obra o servicio (29.245). Pero la temporalidad no ha desaparecido. Se mantienen los contratos por circunstancias de la producción, contratos bonificados de acceso al empleo o financiados con fondos europeos, de sustitución o jubilación parcial. Entre todos ellos con fecha de inicio y fin, se han suscrito 66.000 contratos.

Según la estadística del Mercado del Trabajo del Servicio Público de Empleo (Sepe) durante todo el año 2024 se registraron 103.936 contratos lo que supone una cifra ligeramente más baja que en 2023, 104.010 inicios de empleo se firmaron entonces. Al caer, que no desaparecer, la contratación temporal se reduce el número de contratos un 18%. En 2021 se habían firmado 126.788 acuerdos laborales.