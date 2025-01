Temiño critica la lentitud del PP para sacar adelante el proyecto de jardín urbano frente al HUBU

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista critica lo que considera un retraso en el «único proyecto» que promueve la Concejalía de Medio Ambiente, que es la creación de nuevas zonas verdes entre el Hospital Universitario y la estación de tren.

El viceportavoz del PSOE, Josué Temiño, considera que no va a estar listo hasta mediados de 2025 y no existe partida ninguna en el presupuesto para la ejecución de las obras. «Ayala decía que el 2024 era el año de los proyectos, pues estamos en 2025 y lo único que tenemos es el nombre de la empresa que lo va a redactar con un plazo de ejecución de 6 meses», indica, a la vez que recuerda que ya no será hasta 2026 cuando se incorpore alguna partida, en unas cuentas que el equipo de Gobierno en minoría tendría que pactar.

El socialista ha indicado que la inversión prevista podría superar los dos millones de euros y se pregunta cuándo llegarán las reformas y mejoras para los ciudadanos en esa zona de la ciudad. «Nos vamos a 2027 y a lo mejor no hay nada», lamenta, a la vez que denuncia que el PP apenas vende humo.

El grupo municipal socialista ha repasado la última comisión de Medio Ambiente con «escaso» contenido, en palabras de Temiño, para argumentar la escasa gestión que realizan los populares al frente del Ayuntamiento de Burgos. Así se les informó de la propuesta de adjudicación del contrato de mantenimiento de la infraestructura verde que costará a la ciudad 34 millones de euros durante los próximos cinco años. «Han tardado año y medio en adjudicar un contrato cuyos pliegos ya dejamos preparados en el anterior mandato y veremos cuando entra en vigor el nuevo», recuerda.

En este sentido, ha comentado que la prestación de servicios sin contrato está llevando a esta Concejalía a pagar cada vez más en reconocimientos extrajudiciales de crédito y ha puesto como ejemplo los 3.162.658 euros pagados de esta manera en el último mes, precisamente destinados a la empresa que mantiene los jardines y la de los bancos.