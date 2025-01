«El expediente digital tiene muchos pasos que avanzar y muchas cosas que mejorar»

Publicado por Manuel Remón Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Su condición de jueza decana le ha permitido en este más de año y medio en el cargo tener una visión global del funcionamiento de los juzgados. Una maquinaria judicial a la que la llamada Oficina Judicial no ha dado más eficacia y las cargas a los juzgados suben. Señala que es el trabajo de los distintos operadores jurídicos el que hace que este engranaje funcione.

Pregunta. Lleva algo más de un año como jueza decana, ¿qué balance hace de este periodo?

Respuesta. Bueno, un balance positivo. El cargo de decana me ha permitido, me está permitiendo, tener una visión general del funcionamiento y las necesidades de los órganos judiciales de primera instancia de Burgos, es decir, los juzgados de Reyes Católicos. Y es una visión muy enriquecedora ver cómo es el engranaje global, qué podemos mejorar, en qué podemos colaborar. Entonces, es una visión muy enriquecedora. Es un balance que yo hago, vamos, muy positivo.

P. ¿Qué ha descubierto en este nuevo puesto, en esa nueva visión de los juzgados?

R. Pues he descubierto que puedo ir constatando, poco a poco, que la oficina judicial, la llamada nueva oficina judicial, que ya no es tan nueva, tras muchos años, tiene importantes carencias. No se está trabajando de una manera más eficaz, ni mucho menos. Las cargas de trabajo en general de todos los juzgados van aumentando, y el engranaje judicial en Burgos, en concreto, está funcionando, pese a tener importantes problemas, gracias al buen hacer de los magistrados, los letrados y el resto de los funcionarios. Todos intentamos poner lo mejor de nuestra parte para que esto siga funcionando. De forma que el ciudadano, que es realmente quien día a día utiliza el servicio de la Administración de Justicia, tenga el mejor servicio posible, que es el que está teniendo en Burgos.

P. ¿Qué carencias hay? Porque la oficina judicial ya es un sistema que lleva tiempo en Burgos

R. Yo creo que el sistema, en general, no es un sistema que haya favorecido la eficacia en la tramitación de los procedimientos. Muchas veces los procedimientos quedan paralizados o relegados en los servicios comunes, a los que no se les da el debido impulso ni se rinden cuentas a los magistrados para que puedan adoptar las medidas correspondientes. Entonces, esa responsabilidad a veces queda diluida, sin que se adopten las medidas adecuadas para que las causas tengan un ritmo constante y adecuado. El propio sistema ha delegado muchas cuestiones en los jueces, confiando en que el sistema global funcione mejor, pero no ha sido el caso.

"La llamada nueva oficina judicial, que ya no es tan nueva, tras muchos años, tiene importantes carencias" Teresa Gonzalo, jueza decana de Burgos

P. Se habló en su momento del objetivo de conseguir el papel cero. ¿Eso ya se ha quedado en una quimera?

R. Hemos avanzado porque ahora tenemos expediente digital. Significa que esos viejos expedientes en papel, engomados, han desaparecido y ahora están convertidos en expedientes digitalizados. Pero el expediente digital tiene todavía muchos pasos que avanzar y muchas cosas que mejorar. No se trata solo de trasladar lo que se tenía en papel al ordenador. Es necesario que eso se organice mejor para que los jueces, al resolver un expediente, no tengan que revisar 100 documentos sin saber dónde está el relevante. El sistema necesita mejorar para ganar en eficacia, eficiencia, rapidez y agilidad, facilitando el trabajo de los jueces.

Teresa Gonzalo, jueza decana de Burgos.SANTI OTERO

P. Una reivindicación histórica en anteriores memorias del decanato es la falta de un cuarto juzgado de lo Social

R. Sí, esto ya se indicó en la anterior memoria. El año pasado hubo una inspección del Tribunal Superior de Justicia y luego un informe del Consejo General del Poder Judicial que constató que el número de asuntos en los juzgados de lo Social de Burgos estaba por encima de los módulos de entrada y que el índice de resolución de las magistradas estaba también por encima de los módulos de resolución. La única solución posible es la creación de un nuevo juzgado de lo Social. Ahora mismo hay un refuerzo temporal para paliar esta situación, pero la solución definitiva es un nuevo juzgado.

P. ¿Hay alguna otra jurisdicción en la que se haya visto que sean necesarios refuerzos o nuevos profesionales?

R. Con la nueva ley, llamada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se plantea la necesidad de reforzar el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, bien mediante la creación de otro juzgado o estableciendo el número de jueces necesarios para atender los nuevos asuntos que deberá abordar.

P. ¿De qué manera va a influir en este juzgado este cambio?

R. De manera muy preocupante. Los jueces de violencia sobre la mujer de toda España hemos manifestado ya, desde el primer minuto, nuestra preocupación y hemos alertado sobre los riesgos. El aumento de competencias no solo supone más asuntos, sino que la naturaleza de estos es cada vez más compleja. Si este incremento no va acompañado de más jueces y de recursos materiales y personales suficientes, se corre el riesgo de que los juzgados colapsen a medio plazo. A corto plazo, los principales perjudicados serán las víctimas, mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos menores. Si no se adoptan las medidas adecuadas, no se podrá ofrecer una respuesta inmediata y eficaz, incluidas las medidas de protección, que son esenciales en estos casos.

"Con la nueva ley, llamada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se plantea la necesidad de reforzar el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer" Teresa Gonzalo, jueza decana de Burgos

P. Además, en muchas situaciones se trata de casos cada vez más complejos

R. Exactamente. No es solo una cuestión numérica de más casos, sino la naturaleza de estos. Las medidas cautelares y protectoras que se deben adoptar requieren atención adecuada y especializada. Con las nuevas competencias previstas por la ley, como delitos sexuales, violación genital, matrimonios forzados o trata, es evidente que los juzgados de violencia de género necesitan más jueces para poder atender estos asuntos de manera adecuada.

P. En el caso de los procedimientos de familia, también hay una reivindicación histórica sobre la necesidad de otro equipo psicosocial

R. Exactamente. Las modificaciones legales, para ser eficaces, deben ir acompañadas de recursos adecuados. Entre ellos, el número de jueces es esencial, pero también los equipos psicosociales. En Burgos son insuficientes. Actualmente, el tiempo de respuesta para informes periciales en casos tan sensibles como regímenes de visitas de progenitores inmersos en procedimientos de violencia de género es de entre un año y año y medio, lo cual no es un plazo razonable para el ciudadano.

P. ¿Hay alguna otra jurisdicción que esté también en una situación de necesidad de refuerzos?

R. Ahora mismo las más preocupantes son las que ya he indicado. Con las nuevas reformas legales, también se prevé un aumento de asuntos en los juzgados de primera instancia. Esto lo evaluaremos más detalladamente con los datos de 2024.

P. Lleva 14 años como titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, ¿cómo ha cambiado el trabajo y la perspectiva sobre este tipo de juzgados en este tiempo?

R. Hemos constatado que los números no han disminuido, sino que van en aumento. Además, los casos son cada vez más complejos, especialmente debido al uso indebido de las nuevas tecnologías, que amplifica el daño a las víctimas y dificulta la investigación. También hemos observado que las víctimas son cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, lo cual es alarmante. Por otro lado, los procedimientos de familia derivados de violencia de género son cada vez más complejos debido a las reformas legales recientes.

"Hemos observado que las víctimas son cada vez más jóvenes" Teresa Gonzalo, jueza decana de Burgos

P. ¿El aumento de denuncias refleja una mayor concienciación?

R. Sí, pero también hay una parte importante que queda sin denunciar o que no llega a juicio porque las víctimas retiran la denuncia o no desean declarar. Esto no significa que no haya violencia en ese núcleo familiar, pero judicialmente no se puede probar.

P. Mencionaba el incremento entre menores ¿Es necesario incidir más en la prevención y educación?

R. Absolutamente. La educación es clave, especialmente en el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Las conductas inadecuadas que se desarrollan por el mal uso de redes sociales y dispositivos pueden derivar en delitos graves. Nosotros solo vemos la «parte cancerígena», cuando el problema ya ha llegado al juzgado, pero la prevención debe venir desde antes, en la educación.

R. Respecto al edificio judicial, se han realizado mejoras en eficiencia energética. ¿Está en condiciones adecuadas para admitir más juzgados o ampliarse si es necesario?

P. El edificio se adaptó en su momento a la oficina judicial y es propiedad del Ministerio de Justicia, que deberá adoptar las medidas necesarias para adaptarlo a las nuevas necesidades. Actualmente, los espacios son más versátiles que en los antiguos edificios judiciales, lo que permite reconfigurarlos si es necesario.

P. Con la llegada de los tribunales de instancia, ¿cómo podría cambiar el trabajo y la organización?

R. Esta cuestión depende de las medidas que adopte el Ministerio de Justicia para garantizar que las reformas legales sean efectivas. No basta con aprobar leyes; deben ir acompañadas de recursos personales y materiales adecuados para que las medidas sean realmente eficaces.