Vox Burgos critica el proyecto faraónico y las formas de Ayala pero no cierra la puerta a apoyarlo

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Es un mitin electoral del Partido Popular pagado por todos los burgaleses». Así califica el portavoz del Grupo Municipal Vox, Fernando Martínez- Acitores, el acto que el equipo de Gobierno celebró en el Fórum Evolución para presentar el 'megaproyecto' de Ayala, que tiene como objetivo peatonalizar parte del centro de la ciudad. «Un mitin del que aún no sabemos su coste, pero que podría rondar los 15.000 euros y que hemos pagado todos», aseveró.

«Las cosas no se pueden hacer peor. Es un acto de auténtico autobombo sobre una cuestión de ciudad», lamentó el concejal, quien señaló que «el PP se ha pasado la mitad del mandato sin hacer nada y ahora venden esto de una manera ‘marketiniana’, como si fueran una agencia de publicidad».

Martínez- Acitores afirma que las formas «son completamente inapropiadas», pero no quiso avanzar si su formación apoyará o no la puesta en marcha de este proyecto que tendría un coste de 60 millones de euros. «No conocemos nada del proyecto. No tenemos el anteproyecto ni todos los datos concretos», asevera.

Así, criticó a Ayala que «no busque el apoyo a un proyecto de esta envergadura en el resto de concejales del Ayuntamiento», más aún «cuando está gobernando en minoría con once concejales».

En este sentido, echó en cara a la alcaldesa que «trate de gobernar a golpe de cuestiones de confianza» porque «sabe que PSOE y Vox no se van a poner de acuerdo nunca y hace lo que quiere».

Sobre el proyecto

Sobre el propio proyecto, Martínez- Acitores señaló que «el túnel de la calle Santander no es una idea del PP» sino que «José María Peña ya recogía este planteamiento en el programa electoral de Solución Independiente en el 2003».

En cualquier caso, el concejal de Vox afirma que «el PP solo había valorado peatonalizar la calle Santander», propuesta que «desde Vox ya comentamos que no nos encajaba por cuestiones de movilidad».

Así, señaló que «el túnel es una idea que nosotros barajamos y que nos gusta», pero afirmó que «también hay otras muchas cuestiones de este proyecto con las que no estamos de acuerdo».

La formación pidió a la alcaldesa que «se centre en los temas prioritarios de la ciudad».