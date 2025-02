El fotoperiodista burgalés Jorge Contreras presenta su libro ‘Los guardianes del Puerto de Pandetrave’

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El fotógrafo burgalés Jorge Contreras presenta el viernes su fotolibro ‘Los guardianes del Puerto de Pandetrave’. Lo hará en la Sala Polisón del Teatro Principal y de la mano de Ateneo Popular Los Otros a partir de las 20 horas. La publicación recoge el día a día de los pastores cacereños José Rodríguez Durán y José Morgado Galet durante el verano de 2022 en el Puerto de Pandetrave, en la provincia de León, con 1.200 ovejas merinas. Con ellos se pasó varios días en la montaña, dando lugar a un proyecto que pone en valor el trabajo de la trashumancia.

«Ver publicado un trabajo que te ha llevado meses es muy satisfactorio. Estaba deseando verlo en papel», apunta el fotógrafo, quien recuerda que se encontró con la trashumancia mientras realizaba otro proyecto. «Es una labor que se está perdiendo poco a poco y tenía muchas ganas de documentarla desde dentro. Contar cómo es el día a día de quienes han decidido seguir a apostando por la ella», explicaba el fotógrafo a este periódico antes de lograr la publicación de su libro.

Las redes sociales y en especial ‘X’ jugó en ese momento un papel clave. A través de ese medio contacta con la Fundación Monte Mediterráneo y así llegarían las primeras convivencias con pastores. Entre el verano de 2022 y el de 2023, Jorge pasó veinte días documentando el día a día de varios pastores en diversos puntos de la Comunidad, pero la experiencia más intensa llegaría con los pastores del puerto de Pandetrave en León.

Jorge relata que contar la vida de los pastores trashumantes es «una experiencia única» y es que «siguen viviendo como se hacía antes, en unas condiciones muy duras y realizando un trabajo poco valorado». Precisamente con el objetivo de poner en valor esta «complicada labor», Contreras se lanzaba a retratar su día a día.

Para lograr la publicación de este libro, este joven vecino de Gamonal puso en marcha una campaña de mecenazgo a través de ‘Verkami’, con 40 días de duración, y el objetivo tope de recaudar 2.000 euros. Posteriormente, se amplió a los 4.000 euros, una cuantía que volvió a superar y que le permitió hacer una tirada de 700 ejemplares.

«Sin duda lo que más me impactó es la vocación y el amor que tienen por el oficio que desarrollan y que me hayan abierto las puertas de su casa para contar cómo es su vida», asegura el joven burgalés. En este sentido, Contreras lamenta que desde las administraciones «se siga haciendo hincapié en la importancia de solucionar la despoblación que viven las zonas rurales, pero no hagan nada para romper con ello».

Y es que Contreras logra dotar de visibilidad una labor ancestral que sigue siendo clave para la conservación del medio ambiente. Sin embargo, no es solo el texto lo que da forma a este libro que puede encontrarse en las librerías Luz y Vida y La Llave. Profesionales como el fotoperiodista de EL CORREO DE BURGOS, Tomás Alonso, la poetisa Victoria Hombría y el dibujante Jesús Soto, han aportado su visión única al proyecto, mientras que los prologuistas Juan José Asensio y David Ortega suman sus voces a esta narración.

PASTORES DE BURGOS

Ahora Contreras se encuentra inmerso en un nuevo proyecto relacionado con el pastoreo y es que tiene en mente catalogar a todos los pastores de la provincia de Burgos, con el objetivo de hacer una especia de biblioteca de pastores. «Es una labor complicada, pero la idea es tener una publicación en dos o tres años», explica.

Asimismo, Jorge trata de documentar y entrevistar a algún pasiego de la zona de Burgos y de Espinosa de los Monteros, aunque «tras un año de trabajo, la labor está siendo muy complicada». «Ahora he conseguido unos contactos pero esperaré a primavera o verano porque será más sencillo contactar».