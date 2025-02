Soy ganadera de lombrices y te cuento cómo es mi trabajo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Raquel Camarero es «ganadera de lombrices». Siempre tuvo muy claro que quería emprender. «Siempre he estado muy ligada a mi pueblo, Torresandino (Burgos), y a mi familia y sabía que no me quería ir muy lejos». Así y después de pasar varios años desempeñando trabajos de oficina tras terminar Ingeniería Industrial supo que aquello no era para ella.

Después de «darle vueltas» y combinando el amor que esta ribereña tiene por la horticultura y sus conocimientos se lanzó junto a dos personas más a crear Naturfera. «Tenía el terreno y la maquinaria porque parte de mi familia se dedica a la construcción así que decidí dar el paso», apunta Raquel. Durante un tiempo combinó el desarrollo de Naturfera con su trabajo por cuenta ajena pero desde hace algo más de dos años se ha volcado al cien por cien con su proyecto.

La protagonista de Naturfera es la lombriz roja californiana y es que este anélido es el encargado de generar el humus de lombriz también denominado vermicompost. «El humus de lombriz es especialmente destacado y apreciado por la agricultura sostenible» y «cada vez más por el sector agrícola en general porque tras décadas en las que se priorizaba sacar el máximo rendimiento al suelo para que diera la mayor producción, ahora y si bien el objetivo de producción sigue siendo el mismo, los profesionales saben que para ello es mejor cuidar el suelo que explotarlo y dañarlo con químicos», apunta Camarero.

Y es que el vermicompost es el único abono «capaz de regenerar y recuperar la salud de suelos y terrenos». Para conseguirlo, «se crea a partir de la descomposición de materia orgánica que en nuestro caso proviene de ganadería semiextensiva cercana, a través de un proceso de compostaje en el que se eliminan los patógenos», explica la responsable de Naturfera. Seis meses después, la lombriz roja entra en acción y «se encarga de digerir el resultado del compostaje y el material que queda cribado es lo que ya conocemos como vermicompost».

La lombriz roja californiana «es la encargada de aportar más microorganismos al suelo. Esto, sumado al aporte de macro y micronutrientes esenciales para las plantas y materia orgánica, supone mejorar el desarrollo y producción de cualquier cosecha», explica Camarero.

Además, el vermicompost «regenera la fertilidad natural de la tierra gracias a la grandísima carga de microbiana, por lo que permite recupera los suelos que han sido sobreexplotados» y al contrario que otros fertilizantes «aunque muy efectivo en pequeñas dosis es inocuo en caso de grandes cantidades».

Los lechos en los que se ubican las lombrices para realizar su labor de cribado son espacios de 4 metros de ancho y 40 metros de largo. «Una vez el material está listo se ponen las trampas para las lombrices, que son rejas con comida fresca para poder retirarlas, y el vermicompost se recoge con maquinaria». Así, Camarero avanza que «el objetivo es lograr producir entre 200.000 y 300.000 kilos de humus de lombriz al año».

Servicios y productos

Pero no solo de la venta de humus de lombriz a grandes agricultores se nutre Naturfera. De hecho la firma ha creado sacos de diferentes formatos para acercarlo al consumidor de a pie. «Uno de nuestros productos más originales son un minipots que contienen una maceta de turba prensada biodegradable, un saquito 100% algodón que contiene la mezcla perfecta de fibra de coco y humus de lombriz y una sobrecito de semillas», explica la joven emprendedora.

Además, Raquel hace hincapié en que uno de los grandes objetivos de la firma es «vender las propias lombrices a pequeña escala de cara a que el cliente pueda hacer vermicompost en su propia casa»

La actividad laboral de la ribereña se completa con la asistencia a diversas ferias y mercados de carácter ecológico y sostenible donde da a conocer sus productos y realiza venta directa. En este sentido, Camarero también ofrece charlas en diversos centros escolares donde explica a los más pequeños «en qué consiste el vemicompost y sus distintos usos» y en las que «también conocemos conceptos básicos de horticultura y reciclaje», explica.