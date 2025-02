Burgos Este pide más potencia eléctrica para hacer más sostenibles a las empresas

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El polígono Burgos Este sigue pendiente de poder aumentar la potencia eléctrica para favorecer el proceso de descarbonización de grandes empresas y hacer que sean más sostenibles. Una petición que ya se ha planteado al Ayuntamiento de Burgos, pero que, por el momento, se ha encontrado con el rechazo municipal, según explica el presidente de la asociación de empresarios del polígono Burgos Este, Fernando de Santiago.

«Estamos pendientes de reuniones con el Ayuntamiento porque hay empresas potentes, referentes en Burgos, que quieren ampliar potencia para cumplir con sus políticas de descarbonización y necesitan transformar a lo mejor lo que son los hornos de gas, pasarlos a electricidad», apunta De Santiago.

El presidente del polígono Burgos Este añade que hay propuestas por parte de Iberdrola para llevar un aumento de la potencia desde la estación de Villímar, y el Ayuntamiento tiene denegada la propuesta, «cuando es Iberdrola, y las empresas las que van a asumir el coste de ello, porque lo quieren llevar por otro lado».

El presidente de Burgos Este considera muy importante este avance, porque supondría abrir la puerta, no solo a que las empresas ya instaladas mejoren la sostenibilidad de sus procesos productivos sino a que pudieran llegar nuevos proyectos. y mencionaba el ejemplo, del mismo día que mantenía la conversación con este periódico, de «una oficina de ingeniería que me ha dicho que hay una empresa de aquí que también quiere ampliar, y es que no podemos, necesitamos energía».

El polígono Burgos Este no cuenta con mucho más espacio para crecer, pero el presidente de la asociación de empresarios apunta, no obstante, que «está habiendo peticiones de naves y que nos llevan propuestas de gente que quiere implantarse aquí y bueno, tenemos poco sitio». Estas peticiones le hacen llegar a una petición que ya ha llegado desde otros ámbitos, como el político, la necesidad de contar con más suelo industrial. «Necesitamos suelo en Burgos», dice tajante. De Santiago ve con buenos ojos la futura llegada del parque tecnológico. Añade que «yo creo que hay que trabajar seriamente ya en un proyecto con la Junta de Castilla y León de hacia dónde queremos ir y empezar a hablar de ello y darle publicidad, porque luego ya será tarde».

El presidente de Burgos Este recuerda que «no es un proceso que se hace un día para otro, o sea, necesitamos crecer y necesitamos más terreno». En el caso del polígono de Burgos Este «no hay mucho más», como naves en el complejo Gala, la antigua Metal Ibérica.

Sobre la situación actual del polígono, el presidente de la asociación de empresarios indica que hay preocupación por el estado de unas naves nido en la zona de Pentasa que «se están haciendo viejas, son naves que están anexas unas a otras, y a mí siempre me preocupa mucho los riesgos de incendio que puede llegar a haber en unas instalaciones como esas». Insiste en que debería haber un punto limpio industrial.

Recuerda que «hay en otras ciudades donde se tiene un punto limpio con colaboraciones públicos privadas, bien sea pues con organizaciones o con asociaciones con personas en riesgo de exclusión». Es decir, como se gestionaba antes con Fundación Aida, con Fundación Lesmes. De Santiago plantea que el Ayuntamiento pueda ceder el suelo y «nosotros gestionarlo con una empresa gestora de residuos, hay fórmulas que se pueden seguir estudiando para facilitar la recogida de residuos».

Sobre los cambios en la recogida de residuos con el cambio del contrato de basuras, el presidente del polígono Burgos Este indica que «no recibo demasiadas quejas», lo que puede indicar que se «ha conseguido estabilizar». No obstante, eso «no significa que los empresarios sigamos contentos con el coste que se nos ha trasladado a nosotros internamente tener que montar nuestra propia logística, cuando antes el Ayuntamiento nos retiraba todo».

En este sentido, señala que ya que las empresas está facilitando la labor al Ayuntamiento en la recogida de los residuos debería haber una rebaja en la tasa de basuras que, además, es «siempre un reclamo». De hecho, «me consta que en otros ayuntamientos se hace».

Aún sigue sin resolverse el cambio de la señalética del polígono Burgos Este, que lleva con esta denominación desde el año 2017 al dejar el anterior nombre de polígono de Gamonal-Villímar-Villayuda-Villafría. «Llevamos años sin que se ponga», apunta el presidente del polígono, ya que siguen apareciendo referencias al antiguo nombre. Aparte de añadir renovaciones y mejoras en las indicaciones de los carteles que hay distribuidos por el polígono industrial.