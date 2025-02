El PCAS-TC advierte sobre los efectos tóxicos de la incineradora de Burgos y exige su paralización

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La agrupación provincial en Burgos del Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha presentado una denuncia ante el Procurador del Común en relación con la inminente construcción de una planta incineradora de residuos urbanos en la ciudad de Burgos. Este proyecto, impulsado por el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, incumple, a juicio de los castellanistas, diversos preceptos de la legislación española y europea en materia de gestión de residuos domésticos y de implementación de la economía circular.

Además, el PCAS-TC tacha de opaco el proceso que se ha llevado a cabo y acusa a los populares de haber omitido información técnica y veraz que, por ley, debería haber sido facilitada a los ciudadanos. También advierten sobre los efectos negativos que esta instalación podría tener para la salud de la población.

Los castellanistas burgaleses califican de fracaso absoluto la gestión de residuos urbanos por parte del Ayuntamiento de Burgos, al considerar que no ha aplicado las estrategias marcadas por la Transición Verde Europea. Según denuncian, el consistorio no reduce, no reutiliza y no recicla los residuos de manera eficiente.

En este sentido, sostienen que la producción de basuras sigue aumentando cada año, que la planta de biogás sigue paralizada a pesar de haber supuesto un coste millonario para las arcas públicas y que el "compost" generado en el ecoparque de Cortes no cumple con los requisitos mínimos de calidad. Además, critican la falta de transparencia, ya que, según afirman, el Ayuntamiento no ha proporcionado información pública sobre la gestión de los residuos, ni ha publicado memorias ni resultados detallados.

Actualmente, de las 75.000 toneladas de residuos urbanos generadas anualmente en Burgos, aproximadamente 50.000 toneladas terminan en el vertedero de Abajas, según los datos que aporta en un comunicado el PCAS-TC, una práctica que, afirman, incumple la normativa española y europea.

Desde el PCAS-TC consideran que optar por la incineración de residuos urbanos en Burgos supone una decisión costosa, con un presupuesto superior a los 50 millones de euros, además de ser una alternativa antiecológica que ignora la economía circular y la reducción de residuos.

También advierten del peligro que representa para la salud, ya que la combustión de residuos dispersa contaminantes altamente tóxicos en la atmósfera.

La ubicación prevista para la incineradora tampoco cumpliría, a su juicio, con la distancia mínima de seguridad ambiental de 2.000 metros exigida para este tipo de instalaciones, lo que afectaría especialmente a la zona sur de Burgos, al barrio de Cortes, a las localidades de Cardeñadijo y Cardeñajimeno, así como al polígono industrial del Monte de la Abadesa. Además, argumentan su oposición señalando que las emisiones generadas incluirían sustancias nocivas para la salud, como monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, metales pesados como mercurio y cadmio, así como compuestos órgano-halogenados como dioxinas y furanos.