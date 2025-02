Si has visto pintadas de azul o amarillo cerca de la Catedral, no es vandalismo. Aquí te contamos qué significa

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Igual han paseado por los alrededores de la Catedral de Burgos. Igual han encontrado en el suelo espacios pintados de verde o azul. No es un acto vandálico ni una pintada. Estos colores forman parte de la revisión que Aguas de Burgos esta realizando de toda la red de alcantarillado de la ciudad dentro del proyecto de detección de fugas en la red que forma parte de la iniciativa, financiada con fondos europeos Digitaguabur.

El color azul es que se ha detectado una fuga que hay que reparar, el amarillo es que esta revisada y todo es correcto. «Es un proyecto importante que esta detectando un montón de fugas, por poner un ejemplo en el entorno de la Catedral hemos pasado de tener identificadas cinco fugas a 21», indico el concejal responsable de Aguas, Juan Manuel Manso. Una actuación que «el ministerio ha puesto en primer lugar como ejemplo de una buena ejecución de un proyecto europeo».

El vicealcalde ofreció datos de la ejecución de los planes de inversión de Aguas de Burgos de cara a 2028. Apunto que la sociedad ya tiene en ejecución los 8,9 millones de lo previsto para este ejercicio, el 50%. Están en licitación otros 1,4 millones y el 42% ya está en marcha para sacar a concurso intervenciones por valor de 7,6 millones de euros.

En cuanto al plan quinquenal, Manso relató que está ejecutado al 11%, el 19% esta en ejecución y el 3% en licitación. A todo ello hay que sumar un 24% de las iniciativas que están en redacción. «La aceleración en inversiones en los próximos meses va a ser alto y tendremos un nivel bastante aceptable de inversiones».

Lo que no preocupa en la sociedad es la subida de la tasa de aguas prevista. El proceso se ha atascado en los servicios jurídicos y técnicos que tienen que hacer los documentos que regulan esa tasa a los ciudadanos y «con los líos del presupuesto y algunas cosas que nos hacen perder el tiempo como algunas comisiones de investigación los servicios municipales no han tenido tiempo». Aunque por el momento no se ha valorado si se frenara o no esa subida del impuesto Manso asegura que no preocupa porque «Aguas tiene una situación solvente, tiene previstas inversiones y no se han cumplido todas las previsiones de gasto por lo que hay dinero en cuenta y no importa si hay retraso en la subida». Al preguntar si se plantean no ejecutar la subida, ha dejado caer que «igual nos tenemos que plantear».