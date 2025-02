De la Rosa se compromete «al 100%» con su nuevo cargo en el PSOECyL

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Daniel de la Rosa, número 2 de Carlos Martínez Mínguez, como secretario de organización del PSOE de Castilla y León, no volverá a concurrir a la reelección como secretario general local de la Agrupación Municipal y «lo demás está por decidir».

Estas han sido sus palabras en su primera comparecencia en el Ayuntamiento de Burgos, tras haber asumido la nueva responsabilidad en el aparato regional del Partido Socialista tras el Congreso celebrado en Palencia en el que se ha renovado la Secretaría General. Ya en estos días se había comentado que cuando se convoquen las próximas elecciones regionales De la Rosa dejaría la portavocía municipal, pero hoy se le ha preguntado también sobre si dará un paso atrás y no concurrirá una tercera vez como candidato a alcalde por el PSOE. «Cuando yo me comprometo con algo y apuesto por un proyecto político es para estar al 100%», ha asegurado el ex primer edil de Burgos, que ha indicado que tiene que respetar los procesos, a sus compañeros militantes y a las agrupaciones provincial y local, así como el criterio del nuevo secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez.

«No es compatible estar en dos instituciones a la vez y yo así lo veo», ha indicado. De la Rosa se dará los tiempos que tiene el partido, ya que las primarias a la Alcaldía se prevén para el otoño de 2026, para ir tomando decisiones como su posible salida del grupo municipal del PSOE. «No necesariamente dejaré el grupo municipal en un año, ya que falta por saber la fecha de las elecciones regionales», ha sostenido.