La plantilla de Gonvarri suspende la concentración tras llegar a un preacuerdo con la empresa

El comité de empresa de Gonvarri ha desconvocado la concentración prevista para esta mediodía tras firmar con la dirección de la empresa un preacuerdo que someterá a asamblea y votación de la plantilla.

Hoy a primera hora, la empresa ha comunicado al comité que «mantenía la reclamada cláusula de garantía de empleo para la plantilla y una vez incorporada al preacuerdo, la totalidad del mismo será sometido a la aprobación de las personas trabajadoras», tal y como señala el propio comité en nota de prensa.

El conflicto surge tras la decisión de la empresa de eliminar la garantía que aseguraba que, en caso de reducción de plantilla, se rescindirían previamente las subcontratas antes de afectar a los empleados fijos. Por el contrario, lo que la plantilla reprocha es que «se afianzan las subcontrataciones a la vez que se pretenden derogar las garantías para la plantilla, lo que pone en riesgo sus puestos de trabajo».

Así, desde el comité apuntan que «entendemos que este preacuerdo podría contener las garantías mínimas para el empleo, que junto al resto de conceptos acordados podrían resultar suficientes para renovar nuestro convenio colectivo». En cualquier caso, los enlaces sindicales avanzan que «será la totalidad de la plantilla la que respalde o no el acuerdo con su voto» y «de no entenderse suficiente por la plantilla y obtener una negativa a la firma del acuerdo, el comité de empresa convocará nuevas movilizaciones».

En este sentido, se mantendría el calendario de movilizaciones. La huelga indefinida arrancaría el día 24 de marzo en protesta por la decisión de la empresa de suprimir una cláusula de mantenimiento de empleo en la negociación del convenio colectivo. Previamente plantean un calendario de movilizaciones para calentar la huelga que arrancará el jueves 13 con una concentración que se repetirá los días 18 y 20 de marzo.