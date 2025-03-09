¿Has participado en la manifestación del 8M en Burgos? Búscate en nuestras fotos

El Correo de Burgos

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Un millar de personas, según fuentes policiales, salieron a la calle para clamar por los derechos de las mujeres y la igualdad efectiva.

Instante de la manifestación del 8M en Burgos.Oscar Corcuera

Publicado por
Virginia Martín
Burgos

Creado:

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Instante de la manifestación del 8M en Burgos.Oscar Corcuera

MANIFESTACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN BURGOS

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