Aire de Arlanza, la nueva startup de la UBU que apuesta por el agroturismo de lavanda en Burgos

El proyecto Aire de Arlanza fue la nueva startup reconocida por la Universidad de Burgos (UBU) que apuesta por dinamizar el agroturismo de la planta aromática lavanda en Burgos. Fue puesta en marcha por la alumna del Grado de Ciencia Política y Gestión Pública de la UBU, Libertad Cabal. Se trata de una empresa familiar destinada a la dinamización del agroturismo de lavanda en la provincia de Burgos a través de la venta de productos y experiencias relacionadas con este cultivo.

Aire de Arlanza nace en 2020 cuando en plena pandemia surge la oportunidad de crear una destilería de aceites esenciales en Cilleruelo de Arriba, en la comarca del Arlanza, para poder dar servicio tanto a los cultivos familiares como a los de otros agricultores de la provincia. Tras observar el potencial turístico que podría existir en relación al aumento del cultivo de lavanda, Cabal decide apostar por este proyecto y constituye su empresa en 2023.

La lista de productos que ofrece esta startup es amplia y variada y va desde los propios aceites esenciales, a jabones, ambientadores, chocolates o licores. Además, señaló Cabal, “se están creando sinergias con otras empresas del entorno para poder diseñar experiencias ampliadas como catas de vino en nuestros campos, catas olfativas, diversos talleres, celebración de la festividad de la cosecha de lavanda…”.

Cabal es alumna del Grado de Ciencia Política y Gestión Pública en la UBU y compagina sus estudios con la gestión de Aire de Arlanza, además de su trabajo por cuenta ajena y su familia. Una tarea compleja pero que ha resultado gratificante pues “este primer año ha superado todas las perspectivas que tenía puestas en el proyecto, ya que ha tenido una acogida estupenda, incluso ya tengo proyectos de ampliación en mente”, comentó.

Para dar a conocer su labor, Cabal trabaja promoviendo la venta de sus productos en tiendas físicas, además de en su tienda online, y asegura que, aunque las redes sociales son muy importantes para este objetivo, no hay que olvidar la importancia de las agencias de turismo, la asistencia a ferias y eventos y el boca a boca.

Emprender, una opción inesperada

Libertad Cabal aseguró que lanzar su propio proyecto empresarial no entraba en sus planes. “Vi la oportunidad y me lancé”, confesó. “En mi caso, contaba ya con el recurso más importante, los campos de lavanda y la destilería. Sin embargo, he ido llamando de puerta a puerta para conseguir visibilidad”, relató.

Aconseja a todos aquellos futuros emprendedores que observen con detalle el mercado objetivo antes de lanzar su proyecto, y que sean resilientes una vez ya esté en marcha. El emprendimiento, afirma, “te da muchas satisfacciones que te impulsan a seguir adelante, pero también te encuentras con dificultades que te obligan a analizar los hechos o decisiones y buscar nuevas vías o ideas con las que te vuelves a ilusionar”.

UBUemprende, apoyo al emprendimiento universitario

La UBU, a través de la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación y de la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI-OTC), gestiona el programa de fomento del emprendimiento UBUemprende. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en 2008 con la intención de apoyar a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que quieran validar y explorar la viabilidad comercial de su idea o proyecto, así como impulsar el espíritu emprendedor entre alumnos e investigadores a través de convocatorias regulares y actividades formativas.

Actualmente ya son 34 las empresas que han sido reconocidas como startups de la Universidad de Burgos, una lista que continúa creciendo gracias al interés de los emprendedores en obtener este reconocimiento por parte de la institución como respaldo a su proyecto.