Empeñadas en tender su mano al tejido social de la capital, las fundaciones La Caixa y Caja de Burgos rescatan y «reimaginan» una iniciativa que ya pusieron en marcha, también de la mano, en tiempos prepandemia. Incluso amplían sus confines, con vistas, y el sutil cambio de nombre de aquel consolidado ‘Músicos con valor’ al actual ‘Arte con valor’ permitirá explorar nuevas alianzas entre el ámbito cultural y las entidades sociosanitarias, protagonistas de una simbiosis en la que todos ganan.

En esencia, hoy como antaño, «pretendemos servir de altavoz, de amplificadores del mensaje de las asociaciones y, además, reivindicar el papel del arte en la concienciación. Ambas fundaciones llevamos estas dos facetas, la cultural y la solidaridad, en nuestro ADN y creemos que podíamos unir lo que sabemos hacer en estos campos y ponerlo al servicio de sus integrantes para, de paso, llevar su labor más lejos, que llegue a más personas, porque las citas programadas serán, precisamente, momentos propicios para alcanzar nuevos públicos», explicaba entusiasta Ramón Alegre director del Foro Solidario, en la presentación del ciclo. Lo acompañaban para la ocasión, Rosana Cano, delegada en Castilla y León de la Fundación La Caixa, el músico Joaquín García y la presidenta de la Asociación Lucidus, Beatriz Gutiérrez.

Desglosaron entre todos objetivos y dinámica de una propuesta que ‘renace’ con vocación de continuidad tras esta primera ronda de tres conciertos -hasta mayo, pues regresará a partir de octubre con nuevas citas que en esta nueva etapa serán «multidisciplinares».

Cano, por su parte, destacó la actividad como «la intersección entre el arte y la intervención social». A su juicio, se trata de «un proyecto que viene a demostrar que la cultura es un catalizador muy poderoso para construir un futuro más justo y más cohesionado». Recapituló la vida pasada de la iniciativa, que programó entre 2015 y 2019 37 espectáculos de múltiples formatos a los que acudían en total cerca de 4.000 asistentes.

«Lograron difundir mensajes de cambio social a nuevas audiencias, sensibilizar a la población sobre diversas causas, inspirar actitudes positivas y comprometidas, vincular a las personas con cuestiones sociales relevantes, recaudar fondos significativos para causas sociales y, además, crear redes de sinergia entre sectores diversos», enumeraba como prueba palmaria de las bondades de la apuesta.

Las tres formaciones musicales responsables de este sonado regreso serán el Dúo SON, David Send y Limbo. La primera nace también de un reencuentro, el de Joaquín García y Jorge Cavia, interesados 30 años después de conocerse en transmitir «el disfrute sensible de la música». Sus versos y sones envolverán el salón de actos del Foro Solidario (calle Anna Huntington, 3) mañana, en compañía del violinista Luis Martínez, en favor de la Asociación Lucidus y con motivo del Día de las Altas Capacidades celebrado el pasado 14 de marzo.

Tomará el testigo el artista burgalés David Send, «uno de los constantes de la escena local», pues ha formado parte de más de diez bandas de la ciudad. El 25 de abril acercará sus temas en formato acústico de la mano de Hemobur y el Día Mundial de la Hemofilia.

Remata el cartel el 23 de mayo la banda Limbo, integrada por un amplio elenco de instrumentistas locales, entre los que también se incluye Joaquín García, así como Jorge Jiménez Quirce, coordinador de ‘Arte con valor’. Tocarán temas de Neil Young, Triana y Pearl Jam en beneficio de la Asociación de Afectados por Espondilitis Anquilosante, patología cuyo día mundial se conmemora ese mes. «Quizá porque tocamos para que nos escuchen, solemos escuchar y vemos las necesidades de la sociedad. Por eso a los músicos nos encanta formar parte de proyectos como este», aseguraba García.

Los tres conciertos darán comienzo a las 19.30 horas y la entrada tiene un precio «simbólico» de 6 euros y existe la opción de aportar a Fila 0, sin acudir. La recaudación se destinará íntegramente a las entidades sociales implicadas.

El 94% de las personas con altas capacidades no están identificadas

Lejos de ser unos afortunados, las personas con altas capacidades -que es mucho más que un cociente intelectual alto- han de enfrentarse a la «desatención, la incomprensión, el aislamiento y la soledad» que conlleva esta condición, además de otras dificultades que afectan especialmente a niños y adolescentes. Así de claro y así de crudo lo presenta Beatriz Gutiérrez, presidenta de la casi recién nacida Asociación Lucidus, que en apenas tres años agrupa ya a más de 400 personas: «Llegan prácticamente todas las semanas socios nuevos».

La entidad centra sus esfuerzos en asesorar y concienciar a la sociedad de los obstáculos que afronta este colectivo.

Además de los vínculos de las altas capacidades con la salud mental, «hay un problema muy grande de infradiagnóstico». «El 94% de las personas que tienen altas capacidades no están detectadas y, por lo tanto, no están atendidas. Pero es que no siquiera las que están identificadas reciben el apoyo debido», lamentaba Gutiérrez, para destacar que la labor de Lucidus es muchas veces de «acompañamiento, asesoramiento y puente entre las instituciones públicas y las familias».

Achaca las dificultades al desconocimiento, pues esta condición «está llena de mitos falsos, y que lo único que hacen es dificultar la verdadera identificación».

Precisamente, lucharán mañana por la tarde contra ello al ritmo del Dúo SON.