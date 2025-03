Alcohólicos Anónimos cumple 42 años en Burgos alertando de un consumo «cada vez más precoz»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Desde hace ya cuarenta y dos años, entrar en una de las reuniones del Grupo Libertad de la asociación Alcohólicos Anónimos es hacerlo en un espacio de confianza y de apoyo mutuo. Cada martes, jueves y sábado, un grupo de hombres y mujeres abordan sus miedos, preocupaciones y dudas y encuentran en estas citas de dos horas a iguales con los que comparten un objetivo común: la sobriedad.

Actualmente, una veintena de personas participa activamente en estas reuniones. Una cifra que descendió con la pandemia de la covid-19, pero que ahora lleva unos años estable. Lo que sí está cambiando es «el perfil de las personas alcohólicas», tal y como explica Carlos, delegado de Alcohólicos Anónimos en Castilla y León.

Y es que las reuniones de la comunidad reflejan las cifras aportadas por la última Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES). «El consumo de alcohol cada vez empieza antes. Si hace solo unos años se situaba en 16 años, ahora está en 13», apunta.

Algo que también ha variado es el número de mujeres que acude a las reuniones. «Cada vez son más», lamenta Carlos. «Por norma general suelen ser mitad y mitad, pero ya ha habido reuniones en las que las mujeres son mayoría», apunta. Como punto positivo, apunta que «el consumo en mujeres se da más tarde y se dan cuenta antes de que tienen un problema y piden ayuda». En el grupo de Burgos la mujer más joven «solo tiene 28 años».

Y es que «pedir ayuda es el gran paso», pero «también es el gran estigma», asegura el delegado de la entidad en la Comunidad. «Mucha gente no viene a las reuniones por no saben qué se van a encontrar o porque piensan que esto no va a servir para nada», pero «la realidad es distinta».

De hecho, el propio Carlos celebra diez años de sobriedad y lo hace asegurando que «el grupo Libertad de Alcohólicos Anónimos en Burgos fue mi gran ayuda». Una ayuda y un apoyo que «en muchas ocasiones quieren brindarte en tu propio hogar, pero no pueden». Carlos asegura que «en mi casa me dicen que no saben qué hago en las reuniones, pero quieren que siga porque nos ha cambiado la vida a toda la familia para bien».

Instante de la charla con el psicólogo burgalés Alfonso Salgado.Oscar Corcuera

La familia es una parte clave del proceso y por eso «cada tres meses celebramos reuniones abiertas para que cualquier persona que lo desee- personas alcohólicas o no, familiares, amigos, etc., nos conozca y vea qué hacemos dos días a la semana porque somos anónimos, pero no somos secretos», recuerda el coordinador. Y es que entrar en las instalaciones que la entidad mantiene en la calle Severo Ochoa, 53 es hacerlo en la promesa de que una vida mejor es posible y que el alcohol es «un vil enemigo que lo destroza todo».

El alcohol no entiende tampoco de profesiones, ni de clases, ni de situaciones personales, y es que cada persona «tiene una historia propia detrás». A pesar de ello, un estudio de la Universidad de Deusto ha puesto cifras al perfil de las personas alcohólicas. «El 7,3 % de los hombres y el 7,1% de las mujeres no tiene trabajo» y «el 3% de las mujeres y el 6% de los hombres está de baja por enfermedad».

Atendiendo a los motivos que les llevaron a buscar ayuda para poner solución a su alcoholismo, el estudio señala que «el 5% de los hombres y el 4% de las mujeres lo hicieron por síntomas de deterioro físico» y «un 2,3% de los hombres y un 0,5% de las mujeres por problemas laborables».

Las razones principales para pedir ayuda son «por sensaciones personales en un 39% de las mujeres y en un 29% de los hombres» y por «sufrimiento familiar en un 26,3% en hombres y en un 19,7% en las mujeres».

Celebrar e informar

La comunidad ha celebrado este sábado sus cuarenta y dos años con la charla ‘Alcohólicos Anónimos como una alternativa más en el campo del alcoholismo’ en la sala Polisón del Teatro Principal de la mano del psicólogo burgalés Alfonso Salgado.

La cita arrancó con una presentación del grupo en Burgos, continuó con dos testimonios y se cerró con la intervención del profesional y una ronda de preguntas. Por la tarde, la comunidad celebró una reunión en sus instalaciones de la calle Severo Ochoa, 53.

Desde el grupo Libertad de Alcohólicos Anónimos de Burgos recuerdan que «si necesitas ayuda puedes solicitarla en los teléfonos 947236552 y 646789550 o por WhatsApp las veinticuatro horas del día» o «acudir a las reuniones abiertas que celebramos cada tres meses en la sede de la entidad».