El PSOE duda que el hospital de Aranda esté listo en 2027

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se avecina un Debate sobre Política General con aroma electoral en las Cortes de Castilla y León. El PSOE, desde cada territorio, ha elaborado una amplia lista de demandas con las que poner en tela de juicio, por enésima vez, los «numerosos incumplimientos» del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco. En Burgos, las reivindicaciones no cambian y la desconfianza aumenta. Por lo menos en lo que a plazos se refiere cuando se trata de infraestructuras que acumulan años de retraso.

Un ejemplo claro que los socialistas burgaleses ponen sobre la mesa en la víspera del debate es el nuevo hospital de Aranda de Duero. El «no hospital», según lo califica la procuradora Virginia Jiménez, tras más de una década esperando su llegada. A estas alturas, el PSOE duda que las previsiones de la Consejería de Sanidad de culminar la dotación en 2027 vayan a cumplirse. «No nos vamos a creer nada de lo que digan», esgrime convencida de que este horizonte temporal obedece únicamente a intereses electorales.

Lo mismo sucede con el nuevo centro de salud García Lorca, que en principio debería estar operativo en el segundo semestre de este año. «Bastante escépticos» se muestran desde el grupo socialista, tal y como advierte la también procuradora Noelia Frutos, porque las obras acumulan «más de 15 años de retraso con varios parones» mientras el personal sanitario, responsable de más de 18.000 cartillas, sigue atendiendo en barracones.

Sin salir del ámbito sanitario, con la ampliación del centro de salud de Las Huelgas también pendiente de novedades, el PSOE no ceja en su empeño de exigir la «reversión» del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Ante la «hemorragia de recursos públicos» que ha supuesto el «experimento privatizador» del complejo asistencial, Frutos recuerda que los gastos de mantenimiento (450 millones de euros) se acercan a la suma de los hospitales públicos de Valladolid, Salamanca y León (450). En definitiva, un «verdadero fiasco» que constituye una recurrente arma arrojadiza de los socialistas contra el Gobierno de Mañueco.

Otra 'patata' caliente para la Junta: el Museo de Burgos. Con su ampliación en el limbo, los socialistas denuncian la «falta de compromiso» del Partido Popular, que incluso llegó a supeditar la intervención a la aprobación de los presupuestos. Una «excusa bastante torticera», a juicio de Frutos, que su partido pretende rebatir en el debate mediante una propuesta de resolución encaminada a «desbloquear esta situación».

Esta propuesta de resolución, precisa Jiménez, recoge otras demandas como la reversión del HUBU o la agilidad a la hora de ejecutar las obras del nuevo hospital de Aranda. También se incluye la CL-629, que sigue «poniendo en riesgo la seguridad» de quienes transitan por una vía que soporta más de 7.000 vehículos diarios. Sobre dicha cuestión, Jiménez urge intervenir en esta carretera en lugar de plantear medidas cada vez menos ambiciosas. A este paso, no lo extrañaría que «lo próximo sea un albañil con un cubo de arena».

«Mañueco tendrá que rendir cuentas. No puede seguir engañando a los burgaleses», apremia Jiménez, partidaria de un adelanto electoral -al igual que Frutos- si se mantiene el «inmovilismo total y absoluto» del Ejecutivo autonómico. No se cierra la puerta de los pactos, tal y como señaló el nuevo secretario regional del PSOE, Carlos Martínez Mínguez, tras marcarse un órdago en toda regla y después rebajar el tono. En cualquier caso, ambas procuradoras ven a su partido fuerte y con posibilidades de obtener una mayoría holgada. De ahí el llamamiento de Jiménez al presidente de la Comunidad animándole a convocar elecciones «si no sabe resolver los problemas de los castellanoleoneses».