El PSOE de Burgos pide reducir las tarifas deportivas de jóvenes y personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Burgos trabaja en la modificación de la ordenanza reguladora de los precios por la prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales. La modificación responde a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 2023 que establecía que el empadronamiento no es un criterio razonable y objetivo para establecer diferentes tarifas a los usuarios de estos espacios deportivos municipales.

Aprovechando la modificación de los reglamentos internos de las instalaciones y de la propia ordenanza fiscal que regula los precios, los socialistas han propuesto introducir algunos cambios. En este sentido, el concejal Julián Vesga señaló que «no tiene ningún sentido cobrar precios distintos a quienes no están empadronados» y señaló que «únicamente sería necesario identificar de forma correcta a las personas que hagan uso de los espacios deportivos y no estén empadronados en Burgos».

Además, los socialistas proponen cambios en algunas de las tarifas. «Si queremos apoyar a los jóvenes de la ciudad, una de las formas de hacerlos es facilitar su práctica deportiva». Para ello, los socialistas abogan por reorganizar las edades de los abonos deportivos y reducir su coste. Así, proponen que «en la categoría de 5 a 14 años se pase de 27,4 euros a 25,25 euros, que es el precio que abonan los jubilados de la ciudad».

Por otra parte, proponen ampliar la categoría de 15 a 22 años hasta los 29 y reducir el precio de 50,15 euros a 25,25 euros porque «los jóvenes cada vez se independizan más tarde y si lo hacen muchas veces arrancan con salarios bajos».

Los socialistas también piden hacer cambios en las tarifas para personas con discapacidad. «Hasta ahora únicamente las personas con una discapacidad por encima del 65% cuentan con una tarifa reducida de 25,25 euros anuales», recordó Vesga, quien señaló que su formación propone «crear una nueva categoría para personas que tengan una discapacidad de entre el 33 y el 65%». Este grupo abonaría un precio de 25,25 euros al año, mientras que las personas con una discapacidad superior pasarían a pagar 12,58 euros al año.

Además, la formación socialista considera que «los criterios de reducción de precios deben ser compatibles y no excluyentes». Pone como ejemplo el de «una persona que tenga una discapacidad y además forme parte de una familia numerosa: si no es un criterio jurídico, se le deberían poder aplicar ambas bonificaciones y no una u otra como ocurre ahora», aseveró.

Restricción de horario

Los socialistas tampoco comparten la restricción horaria en el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad que se ha impuesto jubilados, pensionistas y personas en desempleo. Estos tres grupos de personas únicamente pueden acceder a las instalaciones hasta las cuatro de la tarde. «Es una discriminación que no entendemos y que va contra los principios de envejecimiento activo», apuntó. «No podemos animar a los mayores de 65 a hacer deporte e imponerles horarios. Deben poder acceder a las instalaciones cuando ellos consideren», afirmó.

En total, el grupo municipal socialista ha realizado 25 aportaciones a 9 de los 14 artículos de la ordenanza. «Ahora esperamos que se tengan en cuenta porque creemos que la modificación debe ser un consenso de los tres grupos que formamos el Ayuntamiento de Burgos», sentenció.