Ya hay fecha para subirse a las barracas de la Feria de San José

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las barracas vuelven a la ciudad de Burgos. La Feria de San José mantiene ubicación y, a pesar del retraso, los días de apertura serán los mismos aunque se prolongará hasta mayo. La feria de atracciones de la primavera en la ciudad tiene ya fecha de apertura. Este domingo 30 de marzo la música y el claxon que indica el inicio o el final del trayecto del viaje por la diversión volverán a sonar en el Parque Lineal Río Vena entre las calles Camino de los Andaluces y Esteban Sáez de Alvarado.

El periodo de apertura de las instalaciones se prolongará unas semanas más de lo habitual compensando así el tiempo que no se ha podido abrir por un problema burocrático. «Ellos contaban con una fecha que creíamos posible pero, dada la baja de uno de los técnicos, se demoró», explicó la concejal de Festejos, Carolina Álvarez.

Un inconveniente que, al final, ha sido positivo porque esas fechas previas que estaban previstas pero no pudo realizarse han estado marcadas por el mal tiempo y las lluvias. «Finalmente no ha habido quejas viendo como venía la climatología y anunciando que se recuperarán los días perdidos después», apunto la edil. Aseguró así que este problema no deja de ser una oportunidad porque «así cubrimos otras fechas interesantes las vacaciones de los escolares en Semana Santa y el Día de la Madre que, además, con un tiempo más favorable se podrán disfrutar de estas instalaciones».

Los feriantes empezaron este jueves a montar las instalaciones donde destaca el tendido de una noria de 36 metros de altura. Será la primera vez que esta cita cuente con una noria que ya ha sido un reclamo en ferias como la de Salamanca o Logroño y que tiene el añadido positivo que es de acceso universal, es decir, las cabinas están adaptadas a personas con movilidad reducida. Esta instalación linda con la calle Esteban Sáez Alvarado. Eso sí el trabajo está siendo a contrarreloj para que todas las instalaciones puedan abrir en dos días y se nota en el trajín que se vive estos días en la zona.

Los operarios se afanan en poder tener todo listo para este domingo 30 de marzo a las 16.30 horas.TOMAS ALONSO

Esta manzana, con parcelas sin edificar, gusta a los feriantes y al Consistorio. «Es un espacio muy cómodo que, hoy por hoy, se puede utilizar pero cuando se construya no será factible», señaló la concejal. En cuanto a la ubicación de las caravanas de los feriantes se han instalado en el parking de caravanas de Gamonal y los camiones en los que transportan las piezas de cada barraca se han aparcado en un parking disponible en el Polígono de Villalonquéjar.

¿Hasta cuándo están abiertas las barracas de la Feria de San José?

De esta manera, se inaugurarán las instalaciones el próximo domingo 30 de abril a las 16.30 horas de la tarde. La feria estará abierta hasta el próximo lunes 5 de mayo. El tipo de instalaciones están pensadas para el público más infantil y el horario, también. Abrirá de domingo a jueves de 16.30 a 22 horas de la noche. En víspera de festivos, viernes y sábados el horario de la tarde será de 16.30 a 24 horas excepto el domingo que se apagará la música y las luces a las 22 horas.

Durante la mañana el horario de apertura de las instalaciones de la Feria de San José estará sujeta a los sábados, domingos y festivos desde las 12 del mediodía hasta las 14.30 horas de la tarde. «Se han ajustado los horarios para no tener un impacto importante en la zona y que el horario permita a la gente disfrutar su descanso», explicaba la concejal de Festejos.

Apunta que la tramitación de este tipo de atracciones cambia a partir de ahora y también afecta a las Barracas que se instalarán en las Fiestas de San Pedro y San Pablo en la calle Laredo. «Se han tenido que hacer contrataciones individuales por feriante y este año las de Sampedro irá con un pliego evitando convenios que ya no se pueden aplicar según el criterio técnico», explico Álvarez. De esta manera se cobra un precio de ocupación de vía pública.

En cuanto a la posible rebaja del viaje no se ha pactado nada con el Consistorio pero sí se ha comunicado verbalmente que se ofrecerá una tarifa específica para asociaciones y esperan que haya un Día del Niño.