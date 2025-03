Ayala cuenta con Vox para aplazar la segunda subida de la tasa de aguas por el buen estado económico de la Sociedad

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La situación económica de la Sociedad de Aguas de Burgos es «muy buena». Así lo aseguró el presidente de la entidad pública y vicealcalde de la ciudad, Juan Manuel Manso. Una buena salud financiera que, tal y como avanzó, se va a traducir en un aplazamiento del que sería el segundo incremento de la tasa de aguas en dos años, en este caso del 4,3% (1,25% más el IPC).

Un aplazamiento para el que el equipo de Gobierno espera contar con el voto favorable (o al menos la abstención) de Vox, el que hace solo unos meses era su socio de Gobierno. Y es que, según el ‘popular’ su formación quiere «respetar a quien fue nuestro socio de Gobierno durante un año y medio» y con el que se acordó la subida de la tasa del 9,5% en 2024.

A este tenor, cabe recordar que la subida de la tasa se aprobó en Pleno ordinario con los votos favorables de ambas formaciones. Un aumento del precio que, tal y como aseguró el por entonces bipartito, obedecía a la «necesidad urgente» de mejorar las infraestructuras que garantizan el suministro de agua en la ciudad.

Además, se utilizó un estudio realizado por los técnicos de la propia Sociedad de Aguas para «justifica la tarifa». El estudio llevó a cabo un «análisis de costes» tomando como referencia la «tecnología» y el «equipamiento necesario» para acometer las actuaciones previstas en el plan de inversiones planeado hasta 2028.

Este incremento de la tasa, se une a que «la Sociedad de Aguas ha gastado menos de lo previsto en inversiones» y aunque «ha ingresado menos porque el arreglo de la red de abastecimiento ha permitido cerrar fugas que dejaban escapar 200.000 metros cúbicos de agua» el resultado de 2024 es un balance positivo que «supone que la salud financiera de la sociedad sea buena, tirando a muy buena».

El presidente de Aguas señaló que será en la próxima reunión del consejo de la sociedad- que se celebrará la próxima semana- cuando se ponga sobre la mesa el aplazamiento de la nueva subida. Para que salga adelante, los de Ayala esperan contar con el voto favorable de su exsocio de Gobierno aunque, tal y como recordó Manso, «la abstención también sería suficiente porque saldría aprobado con el voto de calidad del presidente del consejo».

Manso aseveró a este tenor que «a pesar de ya no estar gobernando juntos, esta fue una cuestión apoyada por las dos formaciones y como tal debe seguir siendo así» y añadió que «lo que hicimos juntos lo decidiremos juntos».

Sentencia

Si hubo una voz discordante ante la subida de la tasa de agua fue la del grupo municipal socialista, que en el Pleno de aprobación calificó el incremento de «atraco al bolsillo de los burgaleses» y que no se sustenta bajo una «razón objetiva».

Los socialistas apuntaron que Aguas de Burgos «no solo registró superávit en 2023», sino que además en aquel momento disponía de un remanente de 24 millones de euros. Aseguraron que la Sociedad «va como un tiro» y que las inversiones contempladas «podrían llevarse a cabo sin necesidad de subir la tarifa».

La formación llevó esta cuestión a los tribunales e interpuso un recurso en el TSJCyL al entender que «la subida no se sostenía». Ahora, la sala de lo Contencioso ha dado la razón al equipo de Gobierno, tal y como aseguró Manso quien, sentencia en mano, afirmó que «el documento señala que el Ayuntamiento hizo las cosas de manera correcta y que la subida de la tasa fue necesaria para acometer las inversiones necesarias».

La sentencia apunta además que «los documentos que presentaron los de Daniel de la Rosa no representan acreditación para llevar la contraria a las previsiones del equipo de Gobierno, que no son irracionales ni insuficientes y, por lo tanto, no era irracional el incremento de la tarifa».