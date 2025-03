Círculo Creativo acercará sus citas a distintos centros sociales de la ciudad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Círculo Creativo se congratula de dar un paso más para acercar su programación a todos los burgaleses, "incluso a los que, por diferentes causas, no pueden acudir a los actos organizados". Con este espíritu, la Fundación Círculo, en colaboración con diversas instituciones de la capital, llevará cada trimestre uno de sus eventos fuera de sus instalaciones habituales y lo acercará a un espacio social. La primera de estas citas tendrá lugar el viernes 4 de abril, por la mañana, en el Servicio de Psiquiatría del HUBU. Un concierto, que no estará abierto al público, a cargo del grupo Delameseta. Una actuación que los vallisoletanos repetirán ese mismo día, a las 19.30 horas, en el salón de actos Plaza Nueva de Gamonal, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta iniciativa es una de las novedades de la programación de Círculo Creativo para el próximo trimestre, que contará también el lanzamiento del proyecto ‘Órbita Creativa’. El objetivo de esta propuesta es convertir Burgos en un ecosistema de innovación cultural dinámico. Así, el proyecto "busca implicar a los jóvenes artistas de diferentes disciplinas, para que puedan innovar, crear y experimentar". La propuesta contará con dos fases. Una previa de inscripción, que se pondrá en marcha en la primera quincena del mes de abril, y un evento de lanzamiento, con la implicación de toda la ciudad, el lunes 28 de abril.

El trimestre arrancará este martes 1 de abril con una nueva sesión de ‘Concéntricos’, el podcast de la Fundación Círculo conducido por CainSan y Ángela Varela Neila, que marca tendencia el primer martes de cada mes. En esta ocasión contará con la presencia de María Martinón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación Humana (CENIEH), que conversará con la artista Mabel Esteban. Con otros invitados, el evento repetirá los días 6 de mayo y 3 de junio.

Círculo Creativo mantiene su empeño de ser "un punto de encuentro para la literatura". Para sostener esta bandera llegarán estes meses distintos autores: Pedro Ugarte (jueves 10 de abril) con ‘Un lugar mejor’, Kiko Amat (miércoles 7 de mayo) con ‘Dick o la tristeza del sexo’, Juan Manuel de Prada, (jueves 15 de mayo), que protagonizará un encuentro literario centrado en la segunda parte de su obra ‘Mil ojos esconde la noche’, y la burgalesa María Boado (lunes 26 de mayo), para presentar su primer libro, ‘Cruce de damas’.

El teatro también tiene su hueco el viernes 25 de abril con la ‘Mil Amaneceres’, del dramaturgo José Luis Alonso de Santos, a cargo de la compañía ‘El duende de Lerma’. Esta cita forma parte del homenaje a José Luis Alonso de Santos que inició la Fundación el pasado trimestre y que se completará en otoño con la obra ‘La semana cultural’, interpretada por Espliego Teatro.

Tampoco puede faltar la música en la programación de Círculo Creativo, que abre para la ocasión un "abanico de propuestas de calidad, de diferentes géneros y formatos dirigidos a todos los públicos". La cantautora Izaro presentará en el Auditorio elCírculo el jueves 8 de mayo su nuevo albúm, ‘cerodenero’, "en el que mezcla el pop y la electrónica desde una perspectiva tremendamente personal". En esa misma sala, el 30 de mayo, estará "uno de los músicos más inspiradores y personales de la música española actual, Jero Romero", en un concierto especial en acústico con voz y guitarra.

The Hockerties llevará el 11 de abril al salón de actos de la Plaza de España, un espectáculo de jazz vocal con repertorio de importantes 'crooners', como Sinatra, Dean Martin o Bing Crosby. El folclore burgalés de EnSepia subirá al escenario del Auditorio elCírculo, el jueves 24 de abril, con una propuesta que mezcla la riqueza de la música de nuestra tierra con la calidad del brass-band.

La música se traslada hasta salón de actos de Plaza Nueva de Gamonal el viernes 16 de mayo con el grupo madrileño Diego Araoz Trio que hará un recorrido por el jazz 'manouche', mientras los burgaleses The Fuzzy for Her actuarán viernes 23 de mayo en Plaza de España, con su espectáculo "donde el rock and roll clásico busca cautivar al público con su sonido más personal".

Los espectáculos programados para el salón de actos de la Fundación en Gamonal (Plaza Nueva, 3) serán de carácter gratuito, con entrada libre hasta completar aforo, y para el resto de los eventos, conciertos y teatro, ya están disponibles las entradas con un coste de 5 euros si se adquiere a través de la pasarela de pago entradas.ibercaja.es y de 7 euros en compra presencial en la sede de Fundación Círculo, Plaza de España 3.